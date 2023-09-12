اكتشاف المذنب نيشيمورا: حدث سماوي نادر

يمر حاليًا مذنب أخضر مكتشف حديثًا يُدعى نيشيمورا بالقرب من الأرض، مما يجعله مرئيًا لأول مرة منذ أكثر من أربعة قرون. اكتشفه عالم الفلك الياباني الهاوي هيديو نيشيمورا في 11 أغسطس، وتم تسمية المذنب باسمه. والتقط نيشيمورا صورا للمذنب باستخدام كاميرا رقمية وعدسة مقربة من Canon، مما سمح لعلماء الفلك بدراسة هذا الجرم السماوي الرائع.

المذنبات هي بقايا الحطام المتبقي من تكوين نظامنا الشمسي. عادة، تبقى المذنبات بعيدة عن الشمس وتبقى متجمدة، مما يجعل مراقبتها مستحيلة. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يقترب المذنب من الشمس. ومع تبخر حرارة الشمس للمادة الجليدية، تتحرر الأوساخ والغبار الموجود داخل المذنب، مما يؤدي إلى تكوين ذيل المذنب، والذي يمكن رؤيته من الأرض.

إن اكتشاف نيشيمورا جدير بالملاحظة بشكل خاص في عصر التلسكوبات الآلية. يواجه علماء الفلك الهواة، مثل نيشيمورا، صعوبة متزايدة في تحقيق اكتشافات جديدة بسبب كفاءة الأنظمة الآلية. ومع ذلك، فإن إصرار نيشيمورا وتفانيه أتى بثماره عندما اكتشف المذنب قبل أن تكتشفه أي أنظمة آلية في الفضاء.

إذا كنت مهتمًا بمشاهدة المذنب نيشيمورا، فهو حاليًا مرئي فقط من نصف الكرة الشمالي. للحصول على لمحة، استيقظ قبل شروق الشمس وانظر نحو الأفق الشرقي. وأفضل وقت لرؤية المذنب هو صباح الثلاثاء عندما يكون في أقرب نقطة من الأرض. وبعد 17 سبتمبر سيكون أقرب إلى الشمس، وبعد ذلك سيكون مرئيا من نصف الكرة الجنوبي. حدد موقع كوكبة الأسد واستخدم منظارًا أو تلسكوبًا صغيرًا للحصول على رؤية أفضل.

يقدم المذنب نيشيمورا فرصة نادرة لمراقبي السماء لمشاهدة حدث سماوي لا يحدث إلا مرة واحدة كل بضعة قرون. استفد من هذه التجربة الفريدة لمراقبة جمال وغموض عالمنا.

مصادر:

- الإذاعة الوطنية العامة

- ناسا