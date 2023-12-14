كيفية إعادة ضبط جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows لبداية جديدة

يمكن أن تكون إعادة ضبط جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows طريقة مفيدة لمسح الملفات غير الضرورية واستكشاف المشكلات الفنية وإصلاحها. لحسن الحظ، قامت Microsoft بتبسيط العملية، مما يسمح لك بإعادة ضبط جهاز الكمبيوتر الخاص بك مباشرة من نظام التشغيل دون الحاجة إلى وسائط فعلية أو ملفات ISO. إليك كيفية إعادة ضبط جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows الخاص بك لبداية جديدة:

إعادة ضبط جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 11

تعد إعادة تعيين جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 11 عملية مباشرة. تقدم Microsoft خيارين لإعادة ضبط جهاز الكمبيوتر الخاص بك: الاحتفاظ بملفاتك أو حذف كل شيء. إذا اخترت حذف كل شيء، فمن الضروري عمل نسخة احتياطية لأي ملفات مهمة على محرك أقراص خارجي أو خدمة سحابية قبل المتابعة.

للبدء، انتقل إلى البدء > الإعدادات > النظام > الاسترداد وحدد إعادة ضبط هذا الكمبيوتر. سيُعرض عليك بعد ذلك الخياران المذكوران سابقًا. إذا كنت تريد الاحتفاظ بملفاتك وإعادة تثبيت Windows، فاختر "الاحتفاظ بملفاتي"، وحدد خيار التخزين المفضل لديك، وقم بإجراء أي تغييرات مطلوبة في الإعداد. عندما تكون مستعدًا للمتابعة، قم بتعيين "استعادة التطبيقات المثبتة مسبقًا" على "لا" واستمر في العملية.

بالنسبة لمسح كل شيء، تكون العملية مشابهة، لكن ستحتاج إلى تأكيد رغبتك في حذف جميع ملفاتك. اسمح لـ Windows بإكمال العملية، ثم انتقل إلى الإعداد لتخصيص تفضيلاتك.

إعادة ضبط جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10

تختلف عملية إعادة ضبط جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 وفقًا للإصدار الذي تقوم بتشغيله. إذا كان لديك إصدار أقدم من 2004، فيجب عليك استخدام خيار "Fresh Start". انتقل إلى البدء > الإعدادات > التحديث والأمان > Windows Defender > أداء الجهاز وصحته > بداية جديدة. حدد "معلومات إضافية"، وانقر على "البدء"، واتبع التعليمات المقدمة.

إذا كان لديك إصدار أحدث من 2004، فاتبع الخطوات التالية: البدء > الإعدادات > التحديث والأمان > الاسترداد > إعادة تعيين هذا الكمبيوتر > البدء. اختر ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بملفاتك أو حذف كل شيء، مع التأكد من ضبط "استعادة التطبيقات المثبتة مسبقًا" على "لا". ثم انقر فوق "متابعة" واسمح لجهاز الكمبيوتر بإعادة ضبطه.

باتباع هذه الخطوات المباشرة، يمكنك بسهولة إعادة ضبط جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows والبدء من جديد. لا تنس عمل نسخة احتياطية من ملفاتك المهمة ولاحظ أي تغييرات مطلوبة في الإعدادات قبل بدء عملية إعادة التعيين.