تطبق Google إجراءات أمنية جديدة للحسابات غير النشطة

أعلنت شركة Google مؤخرًا أنها ستحذف حسابات Google غير النشطة، بما في ذلك خدمات Gmail والصور وDrive، في محاولة لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدم. وقد أدى هذا القرار إلى تدافع بين المستخدمين لاستعادة الوصول إلى حساباتهم قبل الموعد النهائي الوشيك.

أبلغ العديد من المستخدمين عن صعوبات في تسجيل الدخول إلى حساباتهم بسبب نسيان كلمات المرور أو معلومات الاسترداد. ولمعالجة هذه المشكلات، توفر Google خيارات استرداد محدودة للمستخدمين. إذا فقدت أو نسيت كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك زيارة صفحة تسجيل الدخول والنقر على "تجربة طريقة أخرى" أسفل حقل كلمة المرور. سترسل Google رمز التحقق إلى رقم هاتفك المرتبط أو عنوان البريد الإلكتروني المخصص للطوارئ. بعد إدخال هذا الرمز بنجاح، سيُطلب منك إنشاء كلمة مرور جديدة.

بالنسبة للمستخدمين الذين ليس لديهم هاتف مرتبط بحسابهم، لا يزال بإمكانهم النقر على "تجربة طريقة أخرى" لتلقي رمز التحقق عبر عنوان البريد الإلكتروني المخصص للطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، يوصى بالتحقق من جميع الأجهزة السابقة التي ربما لا تزال مسجلة الدخول إلى حسابك.

إذا لم يكن لديك عنوان بريد إلكتروني مخصص للطوارئ، فقد تطلب منك Google الإجابة عن أسئلة الاسترداد كحل أخير. يُنصح بالإجابة على هذه الأسئلة على الجهاز الذي استخدمته سابقًا لتسجيل الدخول أو في مكان مألوف. انتبه إلى التفاصيل ولا تتخطى أي أسئلة، حيث تطلب Google معلومات كافية للتحقق من هويتك.

في حالة نسيان عناوين البريد الإلكتروني، توفر Google خيار استعادتها من خلال نفس الاستبيان. من خلال زيارة صفحة استرداد الحساب واختيار "هل نسيت البريد الإلكتروني؟" الخيار، يمكن للمستخدمين تقديم رقم هاتفهم أو عناوين البريد الإلكتروني البديلة لاسترداد حساباتهم المفقودة.

ومن المهم ملاحظة أن جميع خيارات الاسترداد تتطلب بعض المعلومات حول الحساب المفقود، حيث تعطي Google الأولوية للأمان وتحتاج إلى التحقق من هوية المالك. إن الحفاظ على النشاط على الحساب من خلال تسجيل الدخول بانتظام يمكن أن يضمن أيضًا تجنب حذف المحتوى.

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