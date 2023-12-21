استكشاف العلاقة بين ممارسة الرياضة والصحة العقلية

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة The Lancet Psychiatry عن العلاقة بين ممارسة الرياضة والصحة العقلية.

وشملت الدراسة تحليل بيانات من أكثر من 1.2 مليون شخص في الولايات المتحدة، وكشفت عن وجود ارتباط كبير بين تكرار ممارسة الرياضة والصحة العقلية.

ووجد الباحثون أن الأفراد الذين يمارسون الرياضة بانتظام لديهم "أيام صحية عقلية سيئة" أقل بنحو 1.5 شهرًا من أولئك الذين لم يمارسوا الرياضة على الإطلاق. ولاحظوا أيضًا أن الرياضات الجماعية وركوب الدراجات والتمارين الرياضية كانت مفيدة بشكل خاص للصحة العقلية.

هناك عدة أسباب تجعل ممارسة الرياضة لها تأثير إيجابي على الصحة العقلية. النشاط البدني يطلق الاندورفين، الذي يمكن أن يحسن المزاج ويقلل من مشاعر التوتر والاكتئاب. توفر التمارين أيضًا فرصة للتفاعل الاجتماعي ويمكن أن تساعد الأفراد على تطوير الشعور بالانتماء للمجتمع والدعم.

في حين أن الدراسة تثبت وجود صلة واضحة بين ممارسة الرياضة وتحسين الصحة العقلية، إلا أن الباحثين يحذرون من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت التمارين الرياضية تؤدي بشكل مباشر إلى تحسين الصحة العقلية أو ما إذا كان الأفراد الذين يتمتعون بصحة عقلية أفضل هم ببساطة أكثر عرضة لممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وبغض النظر عن ذلك، تسلط النتائج الضوء على أهمية دمج النشاط البدني في الروتين اليومي لتعزيز الصحة العقلية بشكل عام. يشير هذا البحث إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تكون استراتيجية فعالة لتقليل عبء حالات الصحة العقلية وتحسين الصحة العاطفية العامة.