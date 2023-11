اكتشف الأسرار: كيفية الحصول على سلاح Ray Gun Wonder وصناعته في وضع الزومبي MW3

By

هل سبق لك أن أردت استخدام سلاح Ray Gun Wonder القوي والمبدع في Call of Duty: Modern Warfare 3 Zombies؟ حسنًا، إن مخططات Ray Gun هي المفتاح لجعل أحلامك حقيقة. في هذا الدليل، سنأخذك خلال خطوات الحصول على Ray Gun Schematics النادر وتصنيع سلاح Ray Gun Wonder.

كيفية الحصول على مخططات راي غون

للحصول على Ray Gun Schematics، سيتعين عليك المغامرة في المنطقة الحمراء الغادرة من الخريطة. أكمل العقود داخل هذه المنطقة، وستحصل على صدع قيم. داخل هذا الصدع، هناك فرصة نادرة للحصول على مخططات Ray Gun اللازمة للصياغة.

تذكر أن مكافآت Rift عشوائية، لذا قد تحتاج إلى إكمال عقود متعددة قبل العثور على ما تحتاجه. استمر في المثابرة، وقريبًا ستصبح Ray Gun Schematics ملكك.

كيفية صياغة سلاح Ray Gun العجيب

بمجرد حصولك على Ray Gun Schematics، فقد حان الوقت لإطلاق العنان لإبداعك وتصنيع سلاح Ray Gun Wonder. توجه إلى قسم صياغة الخطط في القائمة الرئيسية وانتقل إلى قسم الأسلحة العجيبة.

هذا هو الجزء المثير: يمكنك الآن صنع Ray Gun كل 48 ساعة. أفضل جزء؟ ليست هناك حاجة إلى عناصر إضافية لعملية الصياغة. طالما أنك لست في فترة تهدئة، يمكنك إنشاء Ray Gun وقتما تشاء.

صياغة كاملة؟ أحسنت! أضف Ray Gun إلى حقيبة الظهر الخاصة بك قبل الغوص في اللعبة. عند بدء اللعبة، سيكون Ray Gun الموثوق به جاهزًا للعمل. ما عليك سوى الضغط على زر التجهيز وتجربة القوة بشكل مباشر.

الآن بعد أن امتلكت المعرفة والأدوات، انطلق واهزم جحافل الزومبي باستخدام سلاح Ray Gun Wonder الذي تم تصميمه حديثًا!

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكنني الحصول على مخططات Ray Gun في أي مناطق أخرى؟

ج: لا، لا يمكن الحصول على مخططات Ray Gun إلا في المنطقة الحمراء بالخريطة.

س: كم من الوقت يستغرق إتمام العقد في المنطقة الحمراء؟

ج: قد يختلف الوقت المستغرق لإكمال العقد وفقًا لأهداف العقد المحددة.

س: هل هناك أي أسلحة رائعة أخرى يمكن تصنيعها في MW3 Zombies؟

ج: نعم، هناك أسلحة عجيبة أخرى يمكن صناعتها. ترقبوا دليلنا حول كيفية الحصول على Wunderwaffle Schematics!