كيفية فتح جلود السيارة الحصرية في Fortnite

ملخص: في Fortnite Chapter 5 Season 1، يمكن للاعبين الآن تخصيص سياراتهم بأشكال فريدة. ومع ذلك، فإن فتح هيكل سيارة Lamborghini المرغوب فيه للغاية يتطلب عملية شراء سابقة محددة في Rocket League.

لطالما اشتهرت لعبة Fortnite بتحديثاتها المستمرة وميزاتها الجديدة التي تحافظ على تفاعل اللاعبين. إحدى الإضافات الأكثر إثارة في الفصل الخامس من الموسم الأول هي القدرة على تخصيص سياراتك داخل اللعبة. يمكن للاعبين الآن تغيير مظهر جسم السيارة وعجلاتها وشاراتها، مما يسمح بتجربة لعب أكثر تخصيصًا.

لسوء الحظ، إذا كنت تريد فتح هيكل سيارة Lamborghini الفاخر، فستحتاج إلى إجراء عملية شراء محددة في Rocket League وربط كل من Fortnite وRocket League بحساب Epic Games الخاص بك. لم تكن حزمة Lamborghini في Rocket League، والتي تحتوي على هيكل السيارة الحصري، متاحة منذ أوائل عام 2023. وهذا يعني أن اللاعبين الذين اشتروا الحزمة خلال تلك الفترة فقط هم من يمكنهم الوصول إلى هيكل سيارة Lamborghini في الإصدار الحالي من Fortnite.

إذا كنت أحد اللاعبين المحظوظين الذين اشتروا الحزمة في ذلك الوقت، فإن فتح هيكل سيارة Lamborghini لا يتطلب أي خطوات إضافية. ما عليك سوى التأكد من أن كلتا اللعبتين مرتبطتان بحساب Epic Games الخاص بك، وسيتم فتح هيكل سيارة Lamborghini تلقائيًا في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل Fortnite. بعد ذلك، توجه إلى قائمة مستحضرات التجميل لتجهيز الجسم وأضف أي عجلات وشارات لتخصيص سيارتك حسب رغبتك.

على الرغم من أن الأمر قد يكون مخيبًا للآمال بالنسبة لأولئك الذين فاتتهم حزمة Lamborghini، إلا أن Fortnite لا تزال تقدم العديد من خيارات تخصيص السيارة الأخرى لإبقاء اللاعبين منخرطين وراضين. لذلك، حتى بدون هيكل السيارة الحصري، لا يزال بإمكانك جعل مركباتك داخل اللعبة متميزة عن الآخرين.

في الختام، يتطلب فتح هيكل سيارة Lamborghini في Fortnite عملية شراء سابقة في Rocket League. ومع ذلك، إذا فاتتك فرصة الحصول عليها، فلا يزال هناك الكثير من خيارات التخصيص المثيرة الأخرى المتاحة لتعزيز تجربة اللعب الخاصة بك في موسم Fortnite الأخير.