التسريع مع ضبط الانجراف في GTA Online

ملخص: انغمس في عالم Drift Tuning المبهج في GTA Online، وهي ترقية جديدة ومثيرة متاحة لسيارات مختارة. اكتشف كيف تعمل هذه الإضافة على تعزيز مناورات الانجراف، وتحويل سيارتك إلى نظام الدفع الرباعي، وتعزيز قوة المحرك. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول Drift Tuning وكيفية الحصول عليه.

تقدم Rockstar Games Drift Tuning، وهي ترقية أساسية للمتزلجين المتحمسين في GTA Online. تعمل هذه الميزة على تضخيم دقة مناورات الانجراف، وتحول السيارة إلى نظام الدفع الرباعي، وتعزز قوة المحرك الإجمالية. احزم حزامك واستعد لتجربة مليئة بالأدرينالين!

للوصول إلى Drift Tuning في GTA Online، توجه إلى Los Santos Car Meet، المتاح عند شراء عضوية بمبلغ 50,000 دولار. بمجرد أن تصبح عضوًا، ستتاح لك الفرصة لإحضار سيارة مؤهلة وتثبيت Drift Tune مقابل 200,000 دولار. عند وصولك إلى Car Meet، تأكد من تحديد Drift Tuning كخيارك الأول، الموجود أعلى الدرع. إذا كنت ترغب في إعادة سيارتك إلى حالتها الأصلية، فإن إزالة Drift Tune متاحة مقابل 50,000 دولار.

ضع في اعتبارك أن تثبيت Drift Tune سيحل محل أي تعديلات موجودة على سيارتك. ومع ذلك، إذا قررت إزالة Drift Tune، فسيتم استعادة كافة التعديلات السابقة.

اعتبارًا من الآن، يتوافق Drift Tuning فقط مع ثماني سيارات مختارة في GTA Online. وقد تم تصميم هذه المركبات خصيصًا للاستفادة من هذه الميزة المبهجة:

1. أنيس يورو

2. أنيس ريموس

3. أنيس ZR350

4. رفع السرية عن الانجراف تامبا

5. رفع السرية عن الانجراف يوسمايت

6. دينكا جيستر ر.ر

7. فهم FR36

8. كارين فوتو جي تي إكس

استعد لإطلاق العنان لمهاراتك في الانجراف إلى آفاق جديدة مع Drift Tuning في GTA Online. اربط حزام الأمان وسيطر على الشوارع بأناقة ودقة!