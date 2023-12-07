اكتشف العالم السحري لـ LEGO Fortnite: العثور على اللاما المسروقة المسحورة

ملخص: انطلق في مغامرة في عالم LEGO Fortnite الملون واكتشف الكنز السري المخفي بواسطة جنيات قوس قزح الساحرة. تحدى المخاطر التي تنتظرك للحصول على العناصر المسروقة القيمة وتسخير قوة البذور المسحورة.

في عالم LEGO Fortnite الآسر، ترقب التوهج الأثيري لجنية على حافة شاشتك. هذه الكائنات الرائعة، المزينة بمجموعة مبهرة من الألوان، تطير بعيدًا عندما تقترب. وسط الفوضى والتشتتات في المهام اليومية، من المغري التغاضي عنها، لكن ملاحقة هذه المخلوقات غريبة الأطوار هي مغامرة تستحق القيام بها.

عند الشروع في المطاردة، اتبع الجنية على طول طريقها حيث تقودك إلى Loot Llama المرغوبة. أولئك الذين هم على دراية بـ Fortnite Battle Royale يدركون أهمية هذه الحيوانات الغريبة. في LEGO Fortnite، يمنحك تحديد موقع Loot Llama فرصة استثنائية للحصول على مجموعة متنوعة من الكنوز المرغوبة بدءًا من الأسلحة إلى البذور وغيرها من العناصر القيمة.

ومع ذلك، فإن الجنيات كائنات مؤذية وغالبًا ما تجتاز مناطق محفوفة بالمخاطر. توقع مواجهات مع الذئاب والعربات والعناكب والأعداء الآخرين على طول الطريق. لضمان سلامتك، جهز نفسك بالسيف قبل المطاردة. إن التغلب على هذه التحديات سوف يكافئك بالبذور الحارة والجرعات المختلطة والأسلحة الفريدة مثل الأقواس.

أطلق العنان للإمكانات الكاملة لمغامرتك من خلال تعلم فن زراعة المحاصيل باستخدام بذور النباتات التي تحصل عليها. استغل قوة هذه البذور المسحورة للبدء في رحلة للحصول على القوت والنمو في LEGO Fortnite.

لمزيد من التفاصيل حول تجربة البقاء الغامرة التي تقدمها LEGO Fortnite، تعمق في أدلتنا الشاملة حول بذور LEGO Fortnite، واكتشف فن إقامة علاقات صداقة مع الحيوانات الرائعة التي تعيش في هذا العالم النابض بالحياة.