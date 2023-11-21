عروض شاشات الألعاب الخاصة بالجمعة السوداء: العثور على المنتج المثالي الذي يلبي احتياجاتك

مع اقتراب موسم عروض الجمعة السوداء، حان الوقت لبدء البحث عن أفضل عروض شاشات الألعاب. سواء كنت لاعبًا عاديًا أو متحمسًا للغاية، فليس هناك وقت أفضل لترقية شاشتك. مع خصومات تصل إلى مئات الدولارات، يمكنك العثور على شاشة تناسب ميزانيتك واحتياجات الأداء.

عندما يتعلق الأمر بشاشات الألعاب، فإن الحجم هو مجرد عامل واحد يجب أخذه في الاعتبار. بدءًا من خيارات مقاس 24.5 بوصة وحتى شاشة Samsung Odyssey Neo G57 الضخمة مقاس 9 بوصة، يمكنك العثور على شاشة تناسب مساحتك وتفضيلاتك. ولكن هناك ما هو أكثر من مجرد الحجم. تتراوح معدلات التحديث من 120 هرتز إلى 500 هرتز، واللوحات المسطحة أو المنحنية، وتقنيات اللوحات مثل IPS، وVA، وOLED، والدقة من Full HD إلى Dual 4K، مما يوفر نطاقًا واسعًا من الاختيارات.

ولمساعدتك على التنقل عبر بحر الخيارات، إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار:

دقة الشاشة:

تلعب دقة شاشة الألعاب دورًا حاسمًا في جودة الصورة. في حين أن 1080 بكسل (1920 × 1080) هو الخيار الأرخص، فإن 1440 بكسل (2560 × 1440) يحقق التوازن المثالي بين السعر وجودة الصورة. إذا كنت تبحث عن مزيد من التفاصيل، فإن دقة 4K (3840 × 2160) توفر أعلى مستوى من الدقة البصرية.

معدل التحديث:

ويضمن معدل التحديث الأعلى الحصول على صور أكثر سلاسة، حيث يعتبر معدل 500 هرتز هو قمة شاشات الألعاب اليوم. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم اللاعبين، تعد معدلات التحديث البالغة 120 أو 144 أو 165 هرتز أكثر من كافية، حيث غالبًا ما تكون هذه المعدلات محدودة بمعظم بطاقات الرسومات.

Nvidia G-Sync أو AMD FreeSync؟

تعد Nvidia G-Sync وAMD FreeSync من تقنيات المزامنة التكيفية التي تعمل على تحسين اللعب عن طريق القضاء على تمزق الشاشة وتلعثمها. يتوافق G-Sync فقط مع بطاقات الرسومات Nvidia، بينما يعمل FreeSync حصريًا مع بطاقات الرسومات AMD. تجدر الإشارة إلى أن بعض الشاشات يمكنها تشغيل G-Sync حتى لو كانت معتمدة من FreeSync، ولكن النتائج قد تختلف وفقًا للعلامة التجارية والطراز.

متطلبات بطاقة الرسومات للحصول على دقة أعلى:

إذا كنت تهدف إلى ممارسة الألعاب بدقة 4K، فإن خيارات الجيل السابق مثل GeForce RTX 3080 أو Radeon RX 6900 XT هي خيارات قابلة للتطبيق. ومع ذلك، للحصول على أفضل تجربة مع معدلات إطارات عالية وإعدادات الجودة، فإن بطاقات الرسومات الرائدة مثل GeForce RTX 4090 وRadeon RX 7900 XTX هي الطريق الأمثل، خاصة عند اللعب على لوحات Dual 4K.

تقنيات اللوحة:

توفر شاشات IPS إعادة إنتاج ألوان وزوايا مشاهدة ممتازة، بينما تتفوق شاشات VA في نسبة التباين ومستويات اللون الأسود. توفر لوحات OLED الألوان الأكثر حيوية، واللون الأسود العميق، وأوقات الاستجابة السريعة. تتمتع كل تقنية لوحة بنقاط قوة خاصة بها وهي مناسبة لتفضيلات الألعاب المختلفة.

مع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يمكنك الآن اتخاذ قرار مستنير عند البحث عن أفضل عروض شاشات الألعاب في الجمعة السوداء. سواء كنت تبحث عن شاشة FHD سريعة، أو دقة QHD مثالية لبطاقات الرسومات متوسطة المدى، أو تجربة UWQHD غامرة، أو شاشة Dual QHD الأفضل في فئتها، فهناك تطابق مثالي لك.

أسئلة وأجوبة:

س: هل يتم عادةً خصم أسعار شاشات الألعاب خلال يوم الجمعة الأسود؟

ج: نعم، غالبًا ما تحصل شاشات الألعاب على خصومات كبيرة خلال موسم عروض الجمعة السوداء.

س: ما هو الجانب الأكثر أهمية الذي يجب مراعاته عند اختيار شاشة الألعاب؟

ج: يمكن القول إن دقة الشاشة هي أهم المواصفات التي يجب مراعاتها لأنها تؤثر على جودة الصورة.

س: ما هو معدل التحديث المثالي لشاشات الألعاب؟

ج: في حين أن معدلات التحديث الأعلى توفر صورًا أكثر سلاسة، فإن معدلات 120 أو 144 أو 165 هرتز مناسبة لمعظم اللاعبين.

س: ما هي الاختلافات بين Nvidia G-Sync وAMD FreeSync؟

ج: يتوافق G-Sync مع بطاقات الرسومات Nvidia، بينما تم تصميم FreeSync لبطاقات الرسومات AMD.

س: هل تدعم جميع شاشات الألعاب دقة 4K؟

ج: لا، ليست كل شاشات الألعاب تدعم دقة 4K. من المهم التحقق من مواصفات كل شاشة على حدة.

س: ما هي تقنية اللوحة التي توفر أفضل إعادة إنتاج للألوان؟

ج: توفر لوحات OLED الألوان الأكثر حيوية ودقة.

س: هل شاشات الألعاب ذات الدقة العالية أكثر تكلفة؟

ج: بشكل عام، تميل الشاشات ذات الدقة الأعلى، مثل 4K أو Dual 4K، إلى أن تكون أكثر تكلفة من الشاشات ذات الدقة المنخفضة.