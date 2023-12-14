كيفية الحصول على Dragon Cheer وتطوير Hydrapple في Pokemon Indigo Disk

في عالم Pokemon Indigo Disk، قد يبدو تطوير Dipplin الخاص بك إلى Hydrapple بمثابة مهمة شاقة، لكن لا تخف! لقد قمنا بتزويدك بجميع الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها للحصول على Dragon Cheer TM ومشاهدة Dipplin الخاص بك وهو يتحول إلى Hydrapple المهيب.

للحصول على Dragon Cheer TM، وهي خطوة حصرية لـ Indigo Disk DLC، ستحتاج أولاً إلى التقدم عبر أكاديمية Blueberry. ابدأ بمقابلة لاسي في المنطقة الحيوية الساحلية وإكمال الفصل التعليمي. بمجرد الانتهاء، سيتواصل معك Carmine على هاتف Rotom الموثوق به ويطلب عقد اجتماع.

بعد هذا المشهد الحاسم، ستتاح لك الفرصة للانضمام إلى Blueberry League، نادي Elite Four المرموق في الأكاديمية. بعد أن تم ختم تسجيلك، يمكنك الآن تحدي أعضاء النخبة الأربعة بأي ترتيب تريده. اتجه شمالًا على الخريطة نحو Winter Biome، حيث ستواجه Drayton، المنافس التالي في الصف.

لفتح Dragon Cheer TM، يجب عليك إثبات قيمتك في Drayton's Elite Trial. ستختبر هذه التجربة مهاراتك من خلال مواجهتك لثلاثة مدربين، كل منهم مسلح ببوكيمون محدد تم اصطياده داخل Terrarium التابع لأكاديمية Blueberry. من المهم ملاحظة أن هذا لن يكون عملاً سهلاً إذا لم تكن قد قمت باصطياد البوكيمون أثناء رحلتك.

جهز نفسك للمدربين التاليين وأنواع البوكيمون ونقاط الضعف الخاصة بهم:

- كريج (الطالب في أقصى اليسار): رامباردوس (من النوع الصخري)، باستيودون (من النوع الصخري/الصلب)

- الطالب الشتوي (الطالب في المنتصف): Alolan Sandslash (نوع الجليد/الصلب)، Dewgong (نوع الماء/الثلج)

- راي (الطالب في أقصى اليمين): Magnezone (نوع فولاذي/كهربائي)، Zebstrika (نوع كهربائي)

إن هزيمة هؤلاء المدربين والتغلب على البوكيمون المختار بعناية هو المفتاح للحصول على Dragon Cheer TM. بمجرد حصولك عليها، ستكون الخطوة التالية بسيطة. افتح القائمة الخاصة بك، وابحث عن Dipplin الموثوق به، وقم بتعليمه حركة Dragon Cheer. من هناك، كل ما عليك فعله هو رفع مستوى Dipplin الخاص بك، وسوف يتطور إلى Hydrapple القوي تلقائيًا.

انطلق في رحلة التطور هذه وشاهد تحول Dipplin الخاص بك إلى Hydrapple المذهل. تذكر أن محتوى Pokemon Scarlet وViolet Indigo Disk القابل للتنزيل متوفر حاليًا على Nintendo Switch، وهو جاهز ليغمرك في عالم من المغامرة والتطور.