تعليم العادات الرقمية الصحية للشباب خلال موسم العطلات

موسم العطلات هو الوقت الذي يتلقى فيه الأطفال والمراهقون أجهزة تقنية جديدة كهدايا، ويكون لديهم متسع من الوقت لقضائها عليها. كآباء ومقدمي رعاية، من المهم تعزيز السلوك الرقمي الصحي خلال هذه الفترة. بدلاً من التركيز فقط على مراقبة وقت الشاشة، هناك عدة طرق لإعادة التفكير في معنى وقت الشاشة وكيف يمكن للعائلات ممارسة العادات الرقمية الإيجابية.

وفقًا لماثيو جونسون، مدير التعليم في مؤسسة MediaSmarts الكندية غير الربحية، يمكن للعائلات الترويج للأنشطة الإبداعية والتعليمية الحقيقية وتشجيع التفاعلات الاجتماعية الشخصية. من الضروري تأطير استخدام الجهاز كاختيار وليس كإدمان. تعمل هذه العقلية على تمكين الشباب من اتخاذ الموقف الصحيح والخبرة في التعامل مع التكنولوجيا بناءً على أعمارهم.

يدرك موقع YouTube، وهو منصة شعبية للشباب، أهمية تلبية احتياجات مراحل النمو المختلفة. توضح لورين جلوباتش، الرئيس العالمي للأطفال والعائلة في YouTube، أنهم يقدمون تجارب رقمية فريدة لإدارة الفئات العمرية المختلفة. يوفر YouTube Kids وYouTube Supervised Experiences مجموعة من أدوات الرقابة الأبوية، مما يسمح للعائلات بضبط إعدادات المحتوى المناسبة وحماية الرفاهية الرقمية.

عندما يتعلق الأمر بالاستخدام الصحي للوسائط خلال العطلات، توصي MediaSmarts بوضع قواعد منزلية معًا وإجراء محادثات مفتوحة مع الأطفال حول حياتهم عبر الإنترنت. تظهر الأبحاث أن الأطفال الذين لديهم قواعد منزلية حول استخدام الإنترنت هم أقل عرضة للانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر عبر الإنترنت. من الضروري إنشاء بيئة آمنة ومريحة يشعر فيها الأطفال بالراحة عند مناقشة تجاربهم عبر الإنترنت.

يمكن أن يؤثر محتوى الوسائط على الأطفال، خاصة عندما يتعلق الأمر بهويتهم وصورتهم الجسدية. من المهم أن يكون الآباء على دراية بما يستهلكه أطفالهم وأن يجريوا محادثات حول هذه المواضيع. يتخذ YouTube أيضًا خطوات لمعالجة هذه المخاوف من خلال الحد من التوصيات المتكررة لموضوعات معينة قد تؤثر سلبًا على الصورة الذاتية للمراهقين.

علاوة على ذلك، نفذ YouTube لوحات موارد الأزمات وتجارب الصفحة الكاملة لتشجيع المشاهدين على التوقف مؤقتًا واستكشاف موضوعات المساعدة. من خلال الشراكة مع الخبراء، يوفر موقع YouTube الموارد ويحث على دعم المشاهدين خلال اللحظات الصعبة.

يلعب الآباء ومقدمو الرعاية دورًا حيويًا في تعليم الشباب العادات الرقمية الصحية خلال موسم العطلات وما بعده. ومن خلال وضع الحدود، وإجراء محادثات مستمرة، واستخدام الأدوات التي توفرها منصات مثل YouTube، يمكن للعائلات التأكد من أن وسائل الإعلام تلعب دورًا إيجابيًا وصحيًا في حياة أطفالهم.