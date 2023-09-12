كيفية العودة إلى iOS 16 من iOS 17: دليل خطوة بخطوة

أصبح نظام التشغيل iOS 17 الذي طال انتظاره قاب قوسين أو أدنى، ولكن واجه بعض المستخدمين مشكلات فنية مع التحديث. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى الإصدار السابق iOS 16، هناك حل بسيط. تقدم شركة UltFone، وهي شركة برمجيات ذات سمعة طيبة، أداة الرجوع إلى نظام التشغيل iOS التي تجعل العملية سهلة وفعالة.

قبل أن تبدأ عملية التراجع، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. أولاً، قم بإنشاء نسخة احتياطية لجهازك باستخدام iTunes أو iCloud أو UltFone iOS Data Manager لضمان عدم فقدان أي بيانات أثناء الرجوع إلى إصدار سابق. بالإضافة إلى ذلك، من المهم ملاحظة أن iOS 17 متوافق فقط مع iPhone XS والموديلات الأحدث. وأخيرًا، ستحتاج إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac أو Windows وكابل Lightning لإكمال الإجراء.

تعمل أداة UltFone Downgrade Tool على تبسيط عملية العودة إلى iOS 16 من iOS 17. بفضل واجهتها سهلة الاستخدام والأداء الموثوق، يمكنك إزالة iOS 17 في بضع خطوات فقط. على عكس الطرق الأخرى التي قد تتطلب كسر الحماية أو المخاطرة بفقدان البيانات، تضمن أداة UltFone Downgrade Tool تجربة آمنة وجديرة بالثقة.

فيما يلي الميزات الرئيسية لأداة الرجوع إلى إصدار أقدم من UltFone iOS:

سهل الاستخدام: يمكنك الرجوع إلى إصدار iOS 17 السابق بنقرة واحدة فقط، مما يجعل الأمر أسهل من استخدام iTunes أو Finder.

آمن وجدير بالثقة: لا داعي لكسر حماية جهازك، وستظل بياناتك سليمة.

توافق واسع: متوافق مع أنظمة التشغيل Windows وMac وجميع موديلات iPhone وiPad.

معدل نجاح مرتفع: يقدم معدل نجاح متميز مقارنة بالطرق الأخرى.

حل الكل في واحد: بالإضافة إلى وظيفة الرجوع إلى إصدار سابق، يمكن للأداة إصلاح أكثر من 150 مشكلة تتعلق بتحديث نظام التشغيل iOS أو الرجوع إلى إصدار سابق.

للعودة إلى iOS 16 من iOS 17 باستخدام أداة UltFone Downgrade Tool، اتبع الخطوات التالية:

قم بتشغيل أداة UltFone Downgrade Tool على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بتوصيل جهاز iPhone أو iPad الخاص بك باستخدام كابل Lightning. حدد "ترقية/تخفيض iOS" في واجهة الأداة. انقر فوق "الرجوع إلى إصدار سابق" وانتظر حتى تقوم الأداة بتنزيل البرنامج الثابت لنظام التشغيل iOS 16. بمجرد تنزيلها، ستقوم الأداة تلقائيًا بإرجاع جهازك إلى الإصدار iOS 16، وإزالة iOS 17.

من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكنك العودة بسهولة إلى نظام التشغيل iOS 16 دون المخاطرة بفقدان البيانات أو المساس بأمان جهازك.

تعريف المصطلحات:

iOS 16: الإصدار السابق من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة من Apple والذي تم إصداره قبل iOS 17.

iOS 17: أحدث إصدار من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة من Apple، ويقدم ميزات وتحسينات جديدة.

UltFone: شركة برمجيات تعمل على تطوير أدوات لإدارة البيانات على أجهزة iOS وAndroid وإصلاح مشكلات النظام المختلفة.

مصادر:

UltFone (2023، 12 سبتمبر). UltFone: كيفية العودة إلى iOS 16 من iOS 17. NewsWire. [بيان صحفي].

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