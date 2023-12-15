كيفية الحصول على Porygon وPorygon2 وPorygon-Z في Pokemon Scarlet وViolet

في أحدث محتوى قابل للتنزيل من Pokemon Scarlet وViolet Indigo Disk، يتوق المدربون إلى وضع أيديهم على Pokemon Porygon الشهير وأشكاله المتطورة، Porygon2 وPorygon-Z. بينما يمكن العثور على Porygon في Polar Biome، فإن الحصول على أشكاله المتطورة يتطلب جهدًا إضافيًا.

لمواجهة Porygon والقبض عليه، يجب على المدربين شق طريقهم إلى Polar Biome الواقعة شمال شرق نقطة البداية. يتم العثور على Porygon عادة في البرية، وعادة في بقع من الحقول الجليدية. معدل التقاطها مرتفع نسبيًا، مما يجعل من السهل إضافتها إلى مجموعتك.

ومع ذلك، فإن الحصول على Porygon2 وPorygon-Z ليس بالأمر السهل. لا يمكن العثور على هذه الأشكال المتطورة في البرية؛ لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال تطوير Porygon. لتطوير Porygon إلى Porygon2، يجب على المدربين الحصول على عنصر ترقية وجعل Porygon يحتفظ به. يمكن العثور على عنصر الترقية في البرية بالقرب من Polar Biome أو يمكنك شراؤه من متجر Blueberry Academy School Store مقابل 250 نقطة Blueberry (BP). بمجرد أن يحتفظ Porygon بعنصر الترقية، يمكن مقايضته مع لاعب آخر، مما يؤدي إلى التطور إلى Porygon2.

لتطوير Porygon2 إلى Porygon-Z، سيحتاج المدربون إلى قرص مشكوك فيه بدلاً من عنصر الترقية. يمكن أيضًا العثور على القرص المشكوك فيه في Biomes أو شراؤه من متجر Blueberry Academy School Store. بمجرد أن يحمل Porygon2 القرص المشكوك فيه، يمكن تداوله لبدء التطور النهائي إلى Porygon-Z.

من المهم ملاحظة أنه بعد تطوير Porygon، سواء إلى Porygon2 أو Porygon-Z، يجب على المدربين استبداله مرة أخرى لضمان احتفاظهم بالبوكيمون المطوَّر حديثًا.

في حين أن الحصول على الأشكال المتطورة من Porygon قد يتطلب بعض الجهد، إلا أن المدربين سيجدون أن Porygon2 وPorygon-Z يمثلان إضافات قوية إلى فرقهم، مما يجعل الرحلة تستحق العناء. لذا استعد لاستكشاف Polar Biome وتطوير Porygon الخاص بك إلى شكله النهائي في Pokemon Scarlet وViolet!