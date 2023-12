Netflix تُصدر ثلاثية Grand Theft Auto لمنصات الأجهزة المحمولة

By

أحدثت Netflix مؤخرًا ضجة كبيرة في عالم الألعاب من خلال إطلاق ثلاثية Grand Theft Auto الشهيرة لكل من منصات iOS وAndroid. تتضمن الثلاثية الألعاب المحبوبة GTA III، وVice City، وSan Andreas، والتي أصبحت الآن متاحة لمشتركي Netflix مجانًا. ومع ذلك، فإن اكتشاف هذه الألعاب داخل تطبيق الهاتف المحمول يمكن أن يمثل تحديًا، حيث أنها مدفونة في صف واحد بدون ترتيب واضح.

لمساعدة المستخدمين في العثور بسهولة على الألعاب التي تقدمها Netflix، يمكن استخدام خدعة بسيطة على كل من Google Play وApp Store. من خلال تحديد موقع تطبيق Netflix وتحديد خيار "المزيد بواسطة هذا المطور" أو "المزيد بواسطة Netflix" في الأسفل، سيتم عرض شبكة تعرض جميع الألعاب المنشورة بواسطة Netflix. تتضمن هذه الشبكة عناوين مشهورة مثل Into the Breach، وBefore Your Eyes، وDead Cells، وTeenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. من المقرر أن يتوسع كتالوج ألعاب Netflix بشكل أكبر في عام 2024 مع إضافة المزيد من العناوين المثيرة.

بالنسبة لأولئك المهتمين على وجه التحديد بثلاثية Grand Theft Auto، يتم توفير روابط متجر التطبيقات المباشرة لكل لعبة: GTA III وVice City وSan Andreas كلها متاحة على منصات iOS وAndroid. ومن الجدير بالذكر أن هذه المنافذ المحمولة للثلاثية ليست حصرية لـ Netflix، حيث يمكن أيضًا شراؤها بشكل منفصل في كلا متجري التطبيقات.

مع إصدار ثلاثية Grand Theft Auto على منصات الأجهزة المحمولة، تواصل Netflix ترك بصمتها في صناعة الألعاب. سواء كان ذلك لإرضاء رغبات عشاق GTA أو لتخفيف الترقب للعبة GTA VI المرتقبة، فإن هذه الألعاب توفر ساعات من الترفيه الغامر. لذا، انغمس في عالم الجريمة والحركة والمغامرة، كل ذلك من خلال جهازك المحمول.