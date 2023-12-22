تعرف على كيفية تنزيل Instagram Reels بسهولة على جهاز iPhone الخاص بك

في هذا الدليل الشامل، سنعرض لك طرقًا مختلفة لتنزيل Instagram Reels على جهاز iPhone الخاص بك، مما يسمح لك بحفظها واستخدامها للإلهام أو على منصات مختلفة. تحقق من هذه التقنيات الثلاثة الفعالة وابدأ في تنزيل Instagram Reels بالصوت اليوم!

1. استفد من ميزة Instagram المدمجة

أطلق Instagram مؤخرًا ميزة مريحة تتيح للمستخدمين تنزيل Reels المفضلة لديهم مباشرة من التطبيق، وهي متاحة لكل من Android وiOS. لتنزيل Reel على Instagram، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

1. ابحث عن البكرة التي تريد تنزيلها.

2. اضغط على زر المشاركة الموجود في القائمة اليمنى.

3. ابحث عن خيار التنزيل في أسفل الشاشة.

4. اضغط على زر التنزيل، وفي غضون ثوانٍ، سيتم حفظ الفيديو على جهازك، ويمكن الوصول إليه من خلال تطبيق المعرض أو متصفح الملفات.

يرجى ملاحظة أنه لم يقم جميع منشئي Instagram Reel بتمكين خيار التنزيل لمقاطع الفيديو الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تنزيل مقاطع فيديو معينة إلا بدون الصوت، اعتمادًا على موسيقى الخلفية المستخدمة.

2. قم بتسجيل شاشة الأيفون الخاص بك

إذا عثرت على مقطع فيديو آسر أثناء تصفحك لخلاصة Instagram وأردت حفظه، فيمكنك بسهولة تسجيل شاشة iPhone الخاصة بك. اتبع هذه الخطوات البسيطة:

1. انتقل إلى إعدادات iPhone وأضف تسجيل الشاشة إلى مركز التحكم الخاص بك.

2. قم بتشغيل تطبيق Instagram وقم بتشغيل الفيديو الذي تريد تسجيله.

3. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة للوصول إلى مركز التحكم.

4. اضغط على زر التسجيل لبدء التقاط الفيديو مع الصوت الخاص به.

5. بمجرد الانتهاء من التسجيل، سيتم حفظ الفيديو عالي الجودة تلقائيًا في ألبوم الكاميرا.

3. استكشف تطبيقات الطرف الثالث

للحصول على طريقة سريعة وفعالة لتنزيل Instagram Reels، يمكنك التفكير في استخدام العديد من تطبيقات الطرف الثالث المتاحة عبر الإنترنت. تشمل الخيارات الشائعة لنظام التشغيل iOS InstDown وInSaver، والتي يمكن استخدامها أيضًا لتنزيل Instagram Stories. إليك عملية عامة يمكنك اتباعها:

1. انسخ رابط Instagram Reel الذي ترغب في تنزيله.

2. الصق الرابط في تطبيق الطرف الثالث الذي تم اختياره.

3. اضغط على زر التنزيل الذي يوفره التطبيق.

4. فويلا! سيتم تنزيل Instagram Reel وسيكون جاهزًا للاستخدام.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بطرق متعددة لتنزيل Instagram Reels على جهاز iPhone الخاص بك، فلا تتردد في اختيار الخيار الذي يناسب تفضيلاتك. ابدأ في حفظ المحتوى الملهم من Instagram والاستمتاع به اليوم!