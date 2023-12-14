وجدت الدراسة صلة بين المساحات الخضراء والصحة العقلية

ملخص: يكشف بحث جديد أن قضاء الوقت في المساحات الخضراء يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العقلية والرفاهية.

سلطت دراسة حديثة الضوء على العلاقة بين المساحات الخضراء والصحة العقلية. ويشير البحث الذي أجراه فريق من العلماء إلى أن قضاء الوقت في الطبيعة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الصحة العقلية.

وتضمنت الدراسة مسحًا لأفراد من مختلف المناطق الحضرية والضواحي، وتقييم صحتهم العقلية وتكرار زياراتهم للمساحات الخضراء. وأظهرت النتائج وجود علاقة واضحة بين الوقت الذي يقضيه في الطبيعة وتحسين الصحة العقلية. أبلغ المشاركون الذين زاروا المتنزهات أو الغابات أو الحدائق بانتظام عن انخفاض مستويات التوتر والقلق والاكتئاب.

هذه النتائج لها آثار مهمة على سياسة الصحة العامة والتخطيط الحضري. إن دمج المساحات الخضراء في المدن والمجتمعات يمكن أن يساهم في الصحة العقلية العامة للسكان. إن الوصول إلى الطبيعة داخل البيئات الحضرية يمكن أن يوفر فترة راحة تشتد الحاجة إليها من ضغوط الحياة اليومية.

علاوة على ذلك، يسلط البحث الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة. إن حماية المساحات الخضراء والحفاظ عليها ليست مفيدة للنظم البيئية فحسب، بل إنها ضرورية أيضًا للصحة العقلية للإنسان. يمكن للمناطق الحضرية التي تعطي الأولوية لدمج المتنزهات والحدائق والشوارع التي تصطف على جانبيها الأشجار أن تخلق بيئة معيشية أكثر صحة لسكانها.

وفي الختام تؤكد هذه الدراسة الارتباط الإيجابي بين المساحات الخضراء والصحة النفسية. كأفراد، يمكن أن يساهم دمج الزيارات المنتظمة للطبيعة في روتيننا في تحسين الرفاهية. وعلى نطاق أوسع، ينبغي لواضعي السياسات ومخططي المدن إعطاء الأولوية لإنشاء المساحات الخضراء والحفاظ عليها لتعزيز الصحة العقلية ونوعية الحياة بشكل عام لسكان المناطق الحضرية.