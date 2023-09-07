كيفية تغيير اللغة في Starfield: دليل خطوة بخطوة

تم إطلاق Starfield، اللعبة المرتقبة من Bethesda، أخيرًا. ومع ذلك، واجه العديد من اللاعبين صعوبة في العثور على خيار تغيير اللغة في اللعبة. على عكس معظم الألعاب، لا يوجد في Starfield خيار داخل اللعبة لتغيير إعدادات اللغة. لكن لا تقلق، هناك طرق لتغيير اللغة خارج اللعبة، اعتمادًا على النظام الأساسي الذي تلعب عليه.

إذا كنت تلعب Starfield على جهاز الكمبيوتر من خلال Steam، فإليك دليل خطوة بخطوة لتغيير اللغة:

الخطوة 1: افتح Steam وانتقل إلى صفحة Starfield في مكتبتك.

الخطوة 2: انقر على أيقونة الترس بجانب الإنجازات.

الخطوة 3: حدد الخصائص.

الخطوة 4: ضمن علامة التبويب عام، ستجد خيارات اللغة.

الخطوة 5: اختر لغتك المفضلة واحفظ الإعدادات.

لاحظ أنه إذا قمت بتحديد لغة ذات دعم صوتي، فقد تحتاج إلى الانتظار حتى يتم تنزيل ملفات اللغة الصوتية قبل فتح اللعبة.

إذا كنت تلعب على جهاز الكمبيوتر من خلال Xbox Game Pass، فستحتاج إلى تغيير لغة نظام جهاز الكمبيوتر الخاص بك. اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: افتح قائمة ابدأ.

الخطوة 2: انقر على أيقونة الإعدادات (الترس).

الخطوة 3: اذهب إلى الوقت واللغة.

الخطوة 4: افتح علامة التبويب اللغة أو اللغة والمنطقة.

الخطوة 5: اختر لغتك المفضلة وقم بتطبيق الإعدادات.

بالنسبة إلى مشغلات Xbox Series X/S، يستخدم Starfield لغة وحدة التحكم الخاصة بك كلغة افتراضية. إليك كيفية تغيير اللغة على جهاز Xbox الخاص بك:

الخطوة 1: اضغط على زر Xbox الموجود على وحدة التحكم الخاصة بك.

الخطوة 2: انتقل إلى علامة التبويب الملف الشخصي والنظام.

الخطوة 3: افتح صفحة الإعدادات.

الخطوة 4: انتقل إلى علامة التبويب النظام.

الخطوة 5: تغيير اللغة في صفحة اللغة والموقع.

بعد إجراء أي تغييرات على اللغة على Xbox، تذكر إعادة تشغيل وحدة التحكم الخاصة بك حتى تدخل التغييرات حيز التنفيذ.

من المهم ملاحظة أن Starfield يدعم عددًا محدودًا من اللغات، بما في ذلك الإنجليزية والصينية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والبولندية والبرتغالية والإسبانية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض اللغات الأكثر استخدامًا، مثل الهندية والعربية الفصحى والبنغالية والروسية، لم يتم تضمينها حتى بالنسبة للترجمات ودعم الواجهة.

في الختام، تغيير اللغة في Starfield أمر ممكن، لكن العملية تختلف حسب المنصة التي تلعب عليها. باتباع الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك الاستمتاع باللعبة بلغتك المفضلة.

مصادر:

– نادية لينهاريس. (2021). كيفية تغيير اللغة في ستارفيلد. تم الاسترجاع من [URL المصدر هنا]

- بيثيسدا. (اختصار الثاني). ستارفيلد. تم الاسترجاع من [URL المصدر هنا]