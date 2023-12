افتح بوكيمون جديد وتطورات في Pokémon Scarlet وViolet's Indigo Disk DLC

By

اكتشف مخلوقات جديدة ومثيرة في أحدث محتوى قابل للتنزيل من Pokémon Scarlet وViolet، Indigo Disk. إحدى هذه الإضافات الجديدة هي Magby، وهو بوكيمون ناري محبوب من الجيل الثاني. ومع ذلك، قد لا يكون العثور على Magby وتطوراته سهلاً كما يبدو. لكن لا تقلق، لأن هذا الدليل سيوفر لك كل المعلومات التي تحتاجها.

أين يمكن العثور على Magby في المحتوى القابل للتنزيل Indigo Disk

يمكن مواجهة Magby في موقعين داخل عالم Terrarium المفتوح الممتد لـ Indigo Disk DLC. أول مكان يجب أن تنظر إليه هو الحقول العشبية الصفراء في منطقة السافانا الحيوية. المنطقة الثانية هي Coastal Biome، حيث يمكنك أن تحظى بحظ أفضل في تحديد موقع Magby إذا قمت باستكشاف كهوف Torchlit Labyrinth بدلاً من السافانا المفتوحة.

إذا تمكنت من العثور على Magby، فيمكنك تطويره إلى شكلين متتاليين: Magmar وMagmortar. في حين أن تطوير Magby إلى Magmar هو أمر بسيط نسبيًا، فإن تطويره إلى Magmortar يتطلب تلبية متطلبات محددة في The Indigo Disk. استمر في القراءه لتتعلم المزيد.

كيفية تطوير Magby إلى Magmar وMagmortar والحصول على Magmarizer

قبل الخوض في التفاصيل، دعونا نتفحص إحصائيات ماغبي:

النوع: نار

HP: 45

الهجوم: 75

الدفاع: 37

الهجوم السالف: 70

الدفاع السريع: 55

السرعة: شنومكس

المجموع: 365

بصفته بوكيمون من النوع الناري، فإن Magby قوي ضد أنواع العشب والحشرات والجليد والفولاذ. ومع ذلك، فهو ضعيف ضد الأرض والصخور والماء، وتقاوم أنواع التنين هجماته. يتطور Magby إلى Magmar بمجرد وصوله إلى المستوى 30. وإليك إحصائيات Magmar:

النوع: نار

القدرة: جسم اللهب – فرصة 30% لحرق الخصم إذا تمت مهاجمته بحركة بدنية

HP: 65

الهجوم: 95

الدفاع: 57

الهجوم السالف: 100

الدفاع السريع: 85

السرعة: شنومكس

المجموع: 495

لتطوير Magmar إلى Magmortar، يتعين عليك استبداله أثناء حمل Magmarizer في Indigo Disk DLC. يمكن شراء Magmarizer مقابل 250 BP من متجر مدرسة Blueberry Academy. BP تعني نقاط Blueberry، والتي يمكنك ربحها من خلال إكمال تحديات BBQ أو Blueberry Quests، وهي تحديات مختلفة بمقاييس مختلفة. بمجرد التداول، يتطور Magmar إلى Magmortar بالإحصائيات التالية:

النوع: نار

القدرة: جسم اللهب – فرصة 30% لحرق الخصم إذا تمت مهاجمته بحركة بدنية

HP: 75

الهجوم: 95

الدفاع: 67

الهجوم السالف: 125

الدفاع السريع: 95

السرعة: شنومكس

المجموع: 540

مع استيفاء متطلبات Magmarizer، يمكنك تطوير Magmar الخاص بك إلى Magmortar فورًا بعد تطوره، على افتراض أن لديك صديقًا للتداول معه. يتوفر المحتوى القابل للتنزيل (DLC) لـ Pokémon Scarlet وViolet's Indigo Disk حصريًا على Nintendo Switch كجزء من The Hidden Treasure of Area Zero Expansion Pass. لا تنس استكشاف Pokédex الكامل لاكتشاف كل المخلوقات المذهلة في هذا المحتوى القابل للتنزيل (DLC).