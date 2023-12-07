كيفية صنع عجلة دوارة في لعبة Lego Fortnite

ملخص:

تعرف على كيفية صناعة عجلة دوارة في Lego Fortnite للحصول على مظهر Trailblazer Tai المرغوب ومستحضرات التجميل القيمة الأخرى. يوفر هذا الدليل إرشادات خطوة بخطوة حول بناء عجلة الغزل والحصول على المواد اللازمة.

لبناء عجلة دوارة في Lego Fortnite، ستحتاج إلى ما يلي:

- 8 ألواح خشبية

- 5 أعواد خشبية

– 5 خشب

- 5 مخالب ذئب

لفتح وصفة عجلة الغزل، من الضروري بناء عناصر مهمة أخرى مثل مقعد التصنيع ومطحنة الخشب. إذا لم يظهر خيار إنشاء العجلة الدوارة، ففكر في دعوة أحد الشخصيات غير القابلة للعب إلى قريتك أو صناعة عناصر مثل الفأس أو الفأس مسبقًا.

عند بناء عجلة دوارة لمهمة تريل بليزر تاي الجلدية، تأكد من أنك في عالم البقاء وليس في عالم Sandbox. بالإضافة إلى ذلك، تذكر تمكين تكاثر الأعداء من الحصول على مخالب الذئب بسهولة.

يمكن العثور على الخشب في المناطق العشبية ويتم الحصول عليه عن طريق قطع الأشجار بفأس. لتحويل الخشب إلى ألواح وقضبان خشبية، استخدم مطحنة الخشب. يتطلب بناء مطحنة الأخشاب 8 خشب و15 جرانيت. بمجرد البناء، ضع الخشب في مطحنة الخشب واجمع الموارد المحولة بالضغط باستمرار على زر "إزالة الكل".

يتطلب الحصول على مخالب الذئب مواجهة الذئاب في عالم البقاء. نوصي بتفعيل خيار "Visualise Sound Effects" في إعدادات الصوت لاكتشاف الذئاب القريبة. اصنع كلمة قصيرة للقضاء عليها بشكل فعال. إذا لم تتمكن من اكتشاف الذئاب، ابحث عن الحيوانات الأخرى حيث غالبًا ما يتم العثور عليها معًا.

إذا بدأت في عالم مغطى بالمياه في الغالب، فمن المستحسن التوقف وإنشاء عالم آخر حتى تفرخ في منطقة الأراضي العشبية. وهذا يضمن إمدادات وفيرة من الموارد.

استمتع ببقية مغامرة Lego Fortnite، والحرف اليدوية السعيدة!