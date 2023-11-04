الحب في الملعب: كيف جمعت الرياضة هانا تيريل وسورشا تيرنبول معًا

لقد كانت الرياضة دائمًا جزءًا مهمًا من حياة هانا تيريل، بدءًا من تفانيها لكرة القدم للسيدات في دبلن وحتى مشاركتها في فريق اتحاد الرجبي الأيرلندي. لم تكن تعلم أن مجرد تبديل مراكزها على أرض الملعب سيغير حياتها إلى الأبد.

في عام 2013، ظهرت هانا لأول مرة مع فريق دبلن، وخلال هذا الوقت التقت مع سورشا تورنبول. في سعيها لتغيير مركزها، كان عليها أن تجد حارس مرمى بديل، وهنا تدخل سورشا. أثار هذا اللقاء غير المتوقع صداقة عميقة، على عكس أي صداقة أخرى عرفتها هانا من قبل.

كانت قصة حبهما بطيئة في الازدهار، حيث استغرقت المشاعر المتبادلة بضع سنوات لتظهر على السطح. ولكن بمجرد أن بدأا المواعدة، أصبحت علاقتهما أقوى، وأصبحا معًا منذ ذلك الحين. بالتفكير في علاقتهما، تعترف هانا باختلافاتهما، وتعترف بأنهما يتصادمان أحيانًا بسبب شخصياتهما المتناقضة وأساليبهما في الحياة.

في أغسطس 2021، عقدت هانا وسورشا قرانهما في حفل حميم في فندق دين في دبلن، محاطين بأحبائهما. انقطعت الفرحة للحظات بسبب متطلبات مسيرة هانا الرياضية حيث عرضت مهاراتها في نصف نهائي بطولة عموم أيرلندا للسيدات بعد ثلاثة أيام فقط من زفافهما. ومع ذلك، تحول الأسبوع إلى حلم أصبح حقيقة بالنسبة لهانا حيث خرجت دبلن منتصرة وحصلت على لقب أفضل لاعبة في المباراة.

اتخذت رحلتهما كزوجين منعطفًا جميلاً آخر عندما رحبت هانا وسورشا بطفلتهما الصغيرة، أويف، إلى العالم في عام 2023. وكوالدين جديدين، تعمق حبهما لبعضهما البعض، واستمرت هانا في التفوق في هذا المجال. لقد احتفلت بفخر بفوز فريقها في نهائي عموم أيرلندا، واحتضنت أويف بين ذراعيها، واستحوذت على قلوب الأمة.

وبالنظر إلى المستقبل، أعربت هانا وسورشا عن أملهما في توسيع نطاق أسرتهما بشكل أكبر. إنهم يتصورون طفلًا آخر في المستقبل، حيث تتولى هانا دور حمل الطفل. إن قصة حبهما هي شهادة على قوة الرياضة في جمع الناس معًا وإنشاء روابط تدوم مدى الحياة.

الأسئلةالشائعة

1. كيف التقت هانا وسورشا؟

التقت هانا تيريل وسورشا تورنبول عندما كانت هانا تبحث عن بديل لحارس المرمى لمنصبها في فريق دبلن. تطوع سورشا وازدهرت صداقتهما من هناك.

2. متى تزوجت هانا وسورشا؟

تزوجا في أغسطس 2021 في فندق Dean في دبلن. تم تأجيل حفل زفافهما بسبب قيود الإغلاق.

3. كيف وازنت هانا بين زواجها والتزاماتها الرياضية؟

بعد ثلاثة أيام فقط من زفافهما، شاركت هانا في نصف نهائي بطولة عموم أيرلندا للسيدات في دبلن. على الرغم من جدول أعمالها المزدحم، فقد تفوقت على أرض الملعب وفازت بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

4. متى أصبحت هانا وسورشا والدين؟

رحبت هانا وسورشا بطفلتهما الصغيرة، أويف، في عام 2023، قبل سبعة أسابيع من نهائي عموم أيرلندا بين دبلن وكيري.

5. ما هي خططهم للمستقبل؟

تأمل هانا وسورشا في توسيع أسرتهما بشكل أكبر وقد أعربا عن رغبتهما في إنجاب طفل آخر في المستقبل. يتصورون أن هانا تحمل الطفل في المرة القادمة.