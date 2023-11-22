ما مدى ثراء أصحاب وول مارت؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، كان وول مارت هو المسيطر لفترة طويلة. بفضل شبكتها المترامية الأطراف من المتاجر وعروض المنتجات الواسعة، جمعت الشركة قدرًا لا يصدق من الثروة على مر السنين. ولكن ما مدى ثراء أصحاب هذا العملاق للبيع بالتجزئة؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة.

عائلة والتون، أحفاد مؤسس وول مارت سام والتون، هم المالكون الأساسيون للشركة. اعتبارًا من عام 2021، تقدر الثروة الجماعية للعائلة بحوالي 247 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أغنى العائلات في العالم. ويعود هذا الرقم المذهل إلى حد كبير إلى ملكيتهم لشركة Walmart، التي لا تزال أكبر متاجر التجزئة في العالم.

من المهم ملاحظة أن ثروة عائلة والتون لا يتم توزيعها بالتساوي بين أفرادها. تم تقسيم ثروة العائلة بين عدة أفراد، حيث كان أطفال سام والتون الأربعة - جيم، وأليس، وروب، ولوكاس - هم المستفيدون الأساسيون. ويمتلك كل واحد منهم حصة كبيرة في الشركة، مما يساهم في ثروتهم الهائلة.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف جمعت عائلة والتون ثرواتهم؟

ج: تنبع ثروة عائلة والتون في المقام الأول من ملكيتها لشركة Walmart. ومع نمو الشركة وتوسعها، زادت ثروتها أيضًا.

س: كيف يمكن مقارنة ثروة عائلة والتون بالمليارديرات الآخرين؟

ج: تُصنف عائلة والتون باستمرار بين أغنى الأفراد على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن ثرواتهم يفوقها مليارديرات آخرون مثل جيف بيزوس، وإيلون ماسك، وبيل جيتس.

س: ما هو تأثير ثروة عائلة والتون؟

ج: إن ثروة عائلة والتون الهائلة سمحت لهم بممارسة نفوذ كبير في مختلف المجالات، بما في ذلك العمل الخيري والسياسة. لقد شاركوا في العديد من المبادرات الخيرية وقدموا مساهمات سياسية كبيرة.

في الختام، فإن مالكي وول مارت، عائلة والتون، أثرياء بشكل لا يصدق، حيث تقدر ثروتهم الصافية بـ 247 مليار دولار. ثروتهم الهائلة هي شهادة على نجاح وول مارت كعملاق للبيع بالتجزئة. ومع استمرار الشركة في الازدهار، فمن المرجح أن تنمو ثروة عائلة والتون بشكل أكبر، مما يعزز مكانتها كواحدة من أغنى العائلات في العالم.