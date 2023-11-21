ما مدى ثراء أصحاب وول مارت؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، تقف Walmart شامخة باعتبارها واحدة من أكثر الشركات نجاحًا وتأثيرًا في العالم. بفضل شبكتها الواسعة من المتاجر وتواجدها عبر الإنترنت، ليس من المستغرب أن يجمع أصحاب Walmart ثروة كبيرة. دعونا نتعمق في ثروات الأفراد الذين يقفون وراء قوة البيع بالتجزئة هذه.

عائلة والتون، أحفاد مؤسس وول مارت سام والتون، هم المالكون الأساسيون للشركة. اعتبارًا من عام 2021، تقدر الثروة الجماعية للعائلة بحوالي 247 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أغنى العائلات على مستوى العالم. ترجع هذه الثروة الهائلة إلى حد كبير إلى حصتهم في ملكية وول مارت، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من ثروتهم.

ترتبط ثروة عائلة والتون في المقام الأول بملكيتهم لأسهم وول مارت. تمتلك العائلة ما يقرب من 50% من أسهم وول مارت القائمة، مما يمنحهم سيطرة كبيرة على عمليات الشركة واتجاهها. مع ارتفاع سعر سهم Walmart على مر السنين، ارتفعت أيضًا ثروة عائلة والتون.

أسئلة وأجوبة:

س: من هم أصحاب وول مارت؟

ج: المالكون الأساسيون لشركة Walmart هم أفراد من عائلة Walton، وهم من نسل مؤسس الشركة، Sam Walton.

س: كم تبلغ قيمة عائلة والتون؟

ج: اعتبارًا من عام 2021، تقدر الثروة الجماعية لعائلة والتون بحوالي 247 مليار دولار.

س: كيف جمعت عائلة والتون ثرواتها؟

ج: تستمد ثروة عائلة والتون في المقام الأول من حصة ملكيتها في وول مارت، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من ثروتهم.

من المهم أن نلاحظ أن الثروة الهائلة لعائلة والتون كانت موضوعًا للنقاش والنقد. يجادل البعض بأن ثروة الأسرة الهائلة تسلط الضوء على تزايد عدم المساواة في الثروة في المجتمع. ومع ذلك، ليس هناك من ينكر تأثير ونجاح وول مارت كعملاق للبيع بالتجزئة، وثروة أصحابها تعكس هذا الانتصار.

في الختام، فإن مالكي وول مارت، عائلة والتون، هم من أغنى الأفراد في العالم، حيث تبلغ ثروتهم الجماعية حوالي 247 مليار دولار. وقد أدت حصتهم في ملكية Walmart إلى رفع ثرواتهم إلى مستويات مذهلة، مما عزز مكانتهم كلاعبين رئيسيين في صناعة التجزئة العالمية.