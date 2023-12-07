العنوان: احتضان الهدوء: كلير ماكينا من Newstalk تعطي الأولوية للعافية

ملخص: أحدثت كلير ماكينا، مقدمة برامج مجتهدة وأم لطفلين، تحولًا كبيرًا في أسلوبها في العمل والحياة. وإدراكًا للطبيعة السريعة لصناعة الإعلام، قررت متابعة الدراسات مع معهد التغذية التكاملية لتصبح مدربة صحية. ومن خلال دمج ما تتعلمه في أسلوب حياتها الخاص، تبنت ماكينا نهجًا أكثر هدوءًا وتعمدًا في روتينها اليومي. تتضمن إحدى ممارساتها المكتشفة حديثًا بدء صباحها بالتأمل قبل أن يستيقظ أي شخص آخر في منزلها. يعتقد ماكينا أنه حتى التغييرات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي عميق. ومع أنها تعترف بأن الجميع قد لا يتمتعون برفاهية تنفيذ نفس الروتين، إلا أنها تقترح دمج أنشطة بسيطة على مدار اليوم تساعد على تنمية الشعور بالهدوء. قد يتضمن ذلك الابتعاد عن التكنولوجيا، أو تخصيص أوقات محددة للاسترخاء، أو حتى تخصيص بضع دقائق للاستماع إلى الموسيقى الهادئة. يؤكد ماكينا أنه لم يفت الأوان أبدًا للبدء في إعطاء الأولوية للصحة العقلية.

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تقديم العافية: رحلة كلير ماكينا إلى الصفاء

في عالم لا تنام فيه وسائل الإعلام أبدًا، اختارت كلير ماكينا، الأم المخلصة والمقدمة الناجحة، توجيه حياتها في اتجاه مختلف. سعيًا لتحقيق التوازن ووجهات نظر جديدة، التحقت ماكينا بمعهد التغذية التكاملية لتصبح مدربة صحية مؤهلة. وقد قادتها مساعيها إلى اعتماد نهج هادئ ومدروس في روتينها اليومي.

وسط جدول أعمالها المزدحم، أعطت ماكينا الأولوية للتغييرات الصغيرة التي تؤدي إلى نتائج مهمة. وقالت لصحيفة The Irish Independent: "منذ أن عاد الأطفال إلى المدرسة، كنت أمارس التأمل باستمرار قبل أن يستيقظ أي شخص آخر". تبدأ صباحها المبكر بطقوس متعمدة: ضبط المنبه على الساعة 6:30 صباحًا، وغسل وجهها لتنشيط نفسها، والعودة إلى السرير، وإضاءة شمعة مهدئة، والإعلان، "هذا هو وقتي". هذه اللحظات القليلة من الهدوء تحمل معنىً كبيرًا بالنسبة لها.

نظرًا لأنه لا يمكن لأي شخص الالتزام بمثل هذا الروتين، يؤمن ماكينا بضرورة دمج لحظات قصيرة من الهدوء طوال اليوم. من خلال وضع هاتفها جانبًا بوعي والانغماس في الموسيقى الهادئة، حتى لو لبضع دقائق فقط، تجد ماكينا العزاء وتشجع الآخرين على فعل الشيء نفسه. إنها تؤمن إيمانا راسخا بأنه لم يفت الأوان بعد للبدء على الطريق نحو الصحة العقلية.

وبينما تخطو ماكينا في هذه الرحلة الجديدة، فمن الواضح أن التزامها بالعافية يمتد إلى ما هو أبعد من نفسها. ومن خلال مشاركة تجاربها وتقديم ممارساتها الجديدة، تأمل في إلهام الآخرين لتنمية الهدوء والسكينة وسط فوضى الحياة اليومية.

ترقبوا المزيد من الأفكار حول إعطاء الأولوية للعافية وتبني أسلوب حياة أكثر هدوءًا.