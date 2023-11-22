كم تجني عائلة وول مارت يوميًا؟

في عالم البيع بالتجزئة، هناك عدد قليل من الأسماء التي لها وزن كبير مثل Walmart. بفضل شبكتها الواسعة من المتاجر وتواجدها عبر الإنترنت، أصبحت الشركة قوة عالمية. ولكن هل تساءلت يومًا عن مقدار الأموال التي تجنيها عائلة وول مارت يوميًا؟ دعونا نتعمق في الأرقام ونلقي بعض الضوء على هذا الموضوع المثير للاهتمام.

تعد عائلة وول مارت، التي يشار إليها غالبًا باسم عائلة والتون، واحدة من أغنى العائلات في العالم. تستمد ثروتهم في المقام الأول من حصتهم في ملكية شركة وول مارت، وهي شركة البيع بالتجزئة المتعددة الجنسيات التي أسسها سام والتون في عام 1962. وتتوزع ثروة العائلة على عدة أفراد، بما في ذلك أليس والتون، وجيم والتون، وروب والتون، من بين آخرين.

وفقًا لمتتبع فوربس للمليارديرات في الوقت الفعلي، تقدر القيمة الصافية المجمعة لعائلة وول مارت بحوالي 200 مليار دولار. وهذا الرقم المذهل يجعلهم من أغنى العائلات على هذا الكوكب. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه القيمة الصافية لا تساوي دخلهم اليومي.

لحساب دخلهم اليومي، نحتاج إلى النظر في عوامل مختلفة مثل الاستثمارات وأرباح الأسهم ومصادر الإيرادات الأخرى. ولسوء الحظ، فإن المعلومات الدقيقة المتعلقة بدخلهم اليومي ليست متاحة بسهولة. ومع ذلك، فمن الآمن افتراض أن أرباحهم اليومية كبيرة، نظرًا لحجم وربحية Walmart.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي القيمة الصافية؟

ج: صافي القيمة هو القيمة الإجمالية لأصول الفرد أو الكيان مطروحًا منه التزاماته. إنه مقياس للثروة والمكانة المالية.

س: كيف يتم توزيع ثروة عائلة وول مارت؟

ج: يتم توزيع ثروة عائلة وول مارت بين أفراد الأسرة المختلفين، وتمتلك أليس والتون، وجيم والتون، وروب والتون الحصص الأكبر.

س: هل هناك مصادر دخل أخرى لعائلة وول مارت؟

ج: في حين أن غالبية ثرواتهم تأتي من حصص ملكيتهم في Walmart، فقد يكون لدى العائلة أيضًا استثمارات في أعمال وأصول أخرى تولد دخلاً إضافيًا.

في الختام، على الرغم من أننا لا نستطيع تقديم رقم دقيق للدخل اليومي لعائلة وول مارت، إلا أنه بلا شك كبير نظرًا لصافي ثروتهم الهائلة. ومع استمرار عملاق البيع بالتجزئة في الازدهار، فمن المرجح أن تنمو ثروة العائلة، مما يعزز مكانتها كواحدة من أغنى العائلات في العالم.