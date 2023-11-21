ما هي تكلفة Shingrix في Walmart؟

إذا كنت تتطلع إلى التطعيم ضد مرض القوباء المنطقية، فإن أحد اللقاحات الأكثر فعالية والموصى بها هو Shingrix. ومع ذلك، قبل الحصول على اللقاح، من المهم النظر في التكلفة. تقدم Walmart، إحدى أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، تطبيق Shingrix في صيدلياتها. دعونا نلقي نظرة فاحصة على تكلفة Shingrix في Walmart وبعض الأسئلة المتداولة المتعلقة باللقاح.

تكلفة Shingrix في Walmart:

اعتبارًا من [التاريخ الحالي]، تبلغ تكلفة Shingrix في Walmart حوالي 155 دولارًا أمريكيًا للجرعة. يتطلب اللقاح جرعتين، وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لدورة التطعيم الكاملة ستكون حوالي 310 دولارات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأسعار قد تختلف قليلاً حسب الموقع وأي عروض ترويجية أو خصومات مستمرة.

أسئلة مكررة:

1. ما هو شينغريكس؟

Shingrix هو لقاح يستخدم للوقاية من القوباء المنطقية، وهو طفح جلدي مؤلم يسببه فيروس الحماق النطاقي. يوصى به بشدة للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالقوباء المنطقية.

2. هل Shingrix مشمول بالتأمين؟

تغطي معظم خطط التأمين تكلفة Shingrix، ولكن يُنصح دائمًا بمراجعة مزود التأمين الخاص بك للتأكد من تفاصيل التغطية. يغطي الجزء D من Medicare أيضًا Shingrix.

3. هل هناك أي معايير أهلية لتلقي لقاح Shingrix؟

يوصى باستخدام Shingrix للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، بغض النظر عما إذا كانوا قد أصيبوا بالقوباء المنطقية في الماضي أو تلقوا لقاح القوباء المنطقية الأقدم، Zostavax.

4. هل Shingrix متاح بدون وصفة طبية؟

لا، Shingrix غير متوفر بدون وصفة طبية. سوف تحتاج إلى استشارة أخصائي الرعاية الصحية الذي يمكنه تقييم أهليتك وتقديم وصفة طبية للقاح.

5. هل هناك أي آثار جانبية لـ Shingrix؟

مثل أي لقاح، قد يسبب Shingrix آثارًا جانبية. تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا الألم والتورم في موقع الحقن، بالإضافة إلى التعب وآلام العضلات والصداع والحمى. هذه الآثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة ومؤقتة.

في الختام، إذا كنت تفكر في التطعيم ضد مرض القوباء المنطقية، فإن Shingrix هو خيار موصى به للغاية. في Walmart، تبلغ تكلفة Shingrix حوالي 155 دولارًا أمريكيًا لكل جرعة، ويبلغ إجماليها حوالي 310 دولارًا أمريكيًا لدورة التطعيم الكاملة. تذكر استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد ما إذا كان Shingrix مناسبًا لك ولمعالجة أي مخاوف أو أسئلة قد تكون لديك.