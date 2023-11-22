كم تبلغ قيمة أطفال وول مارت؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، كان Walmart اسمًا مألوفًا منذ فترة طويلة. وبفضل نجاحها الهائل، أصبحت عائلة والتون، التي أسست وتملك الشركة، واحدة من أغنى العائلات في العالم. ولكن ماذا عن الجيل الأصغر من آل والتون؟ كم تبلغ قيمة أطفال وول مارت؟

أطفال وول مارت، المعروفون أيضًا باسم ورثة والتون، هم أبناء مؤسسي وول مارت، سام وهيلين والتون. تستمد ثروة العائلة في المقام الأول من حصة ملكيتها في وول مارت، والتي تقدر بنحو 50٪. اعتبارًا من عام 2021، تعتبر عائلة والتون واحدة من أغنى العائلات على مستوى العالم، حيث يبلغ صافي ثروتها مجتمعة أكثر من 200 مليار دولار.

تختلف القيمة الدقيقة لكل طفل في Walmart، لأنها تعتمد على حصص الملكية الفردية في الشركة. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن أبناء سام وهيلين والتون الأربعة - روب، وجيم، وأليس، والراحل جون - لديهم ثروة صافية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار لكل منهم. هذه الأرقام تضعهم بين أغنى الأفراد في العالم.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف ورث أطفال وول مارت ثرواتهم؟

ج: ورث أطفال وول مارت ثرواتهم من خلال حصتهم في ملكية وول مارت، التي أسسها والديهم، سام وهيلين والتون.

س: هل يشارك أطفال Walmart في إدارة Walmart؟

ج: على الرغم من أن أطفال Walmart قد شغلوا مناصب مختلفة داخل الشركة، إلا أنهم لا يشاركون بنشاط في الإدارة اليومية. يتم تشغيل Walmart في المقام الأول من قبل فريق إدارة محترف.

س: هل أطفال وول مارت خيريون؟

ج: نعم، شارك أطفال Walmart في المساعي الخيرية. لقد أنشأوا مؤسسات خيرية وتبرعوا بمبالغ كبيرة لأسباب ومنظمات مختلفة.

س: كيف يمكن مقارنة ثروة أطفال وول مارت بالمليارديرات الآخرين؟

ج: يعد أطفال Walmart من بين أغنى الأفراد على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن صافي ثرواتهم لا يزال أقل من بعض المليارديرات البارزين الآخرين، مثل جيف بيزوس وإيلون ماسك.

في الختام، فإن أطفال وول مارت، باعتبارهم ورثة ثروة وول مارت، يمتلكون ثروة هائلة. وقد دفعتهم حصتهم في الملكية في الشركة إلى قمة تصنيفات الثروة العالمية. في حين أن صافي ثرواتهم قد يتقلب، ليس هناك من ينكر أن أطفال وول مارت تبلغ ثرواتهم مليارات الدولارات بشكل فردي، مما يضمن لهم مكانهم بين أغنى الأفراد في العالم.