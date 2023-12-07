ملخص:

مع استمرار استكشاف الفضاء في أسر العالم، يطرح السؤال حول عدد الروبوتات الموجودة حاليًا على المريخ. مع العديد من المهام الناجحة إلى الكوكب الأحمر، بما في ذلك المركبة الجوالة Perseverance الأخيرة، يوجد حاليًا ثلاثة روبوتات نشطة على المريخ. يستكشف هذا المقال الروبوتات العاملة حاليًا على كوكب المريخ ومهامها وأهمية وجودها على الكوكب.

كم عدد الروبوتات الموجودة على المريخ الآن؟

كان المريخ، الذي يشار إليه غالبًا باسم "الكوكب الأحمر"، موضوعًا لسحر العلماء وعشاق الفضاء على حدٍ سواء. على مر السنين، تم إطلاق العديد من المهام لاستكشاف ودراسة المريخ، بهدف أساسي هو كشف أسراره وفهم قدرته على دعم الحياة.

حاليًا، هناك ثلاثة روبوتات نشطة على سطح المريخ: مركبة المثابرة، ومركبة كيوريوسيتي، ومركبة الهبوط إنسايت. يخدم كل من هذه الروبوتات غرضًا فريدًا ويساهم في فهمنا للكوكب بطرق مختلفة.

1. روفر المثابرة: تعد المركبة الجوالة Perseverance، التي أطلقتها وكالة ناسا في يوليو 2020، أحدث إضافة إلى المشهد المريخي. وتتمثل مهمتها الأساسية في البحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة، وجمع عينات من الصخور والتربة المريخية، وتمهيد الطريق للاستكشاف البشري في المستقبل. يهدف المسبار المجهز بأدوات وكاميرات علمية متقدمة إلى تقديم رؤى قيمة حول التاريخ الجيولوجي للمريخ وصلاحيته المحتملة للسكن.

2. تجوال الفضول: تقوم المركبة الفضائية كيوريوسيتي التابعة لناسا باستكشاف المريخ منذ وصولها في أغسطس 2012. وهدفها الرئيسي هو تقييم قابلية الكوكب للسكن في الماضي والحاضر، بما في ذلك دراسة مناخ المريخ وجيولوجيته. حققت كيوريوسيتي اكتشافات مهمة، مثل العثور على أدلة على وجود مياه قديمة وجزيئات عضوية، مما يوفر بيانات مهمة للعلماء الذين يدرسون إمكانات المريخ لاستدامة الحياة.

3. إنسايت لاندر: هبطت مركبة الهبوط InSight، التي تديرها وكالة ناسا أيضًا، على المريخ في نوفمبر 2018. وعلى عكس المركبات الجوالة، فإن InSight عبارة عن مركبة هبوط ثابتة مصممة لدراسة باطن الكوكب. ويستخدم أجهزة قياس الزلازل وغيرها من الأدوات للكشف عن الزلازل المريخية وجمع البيانات حول تكوين الكوكب وجيولوجيته ونشاطه التكتوني. تساعد هذه المعلومات العلماء على فهم تكوين المريخ وتطوره، بالإضافة إلى إجراء مقارنات مع العمليات الجيولوجية على الأرض.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: هل هناك أي روبوتات أخرى على المريخ؟

ج: في الوقت الحالي، لا توجد روبوتات نشطة أخرى على سطح المريخ إلى جانب مركبة Perseverance، وCuriosity rover، وInSight lander. ومع ذلك، نجحت العديد من المهام السابقة في هبوط الروبوتات على سطح المريخ، بما في ذلك المسباران سبيريت وأبورتيونيتي، اللذان عملا حتى عامي 2010 و2018 على التوالي.

س: ما هي مدة عمل هذه الروبوتات على المريخ؟

ج: يختلف العمر التشغيلي لهذه الروبوتات. على سبيل المثال، تم التخطيط للمركبة كيوريوسيتي في البداية للقيام بمهمة مدتها عامين، لكنها استمرت في العمل لأكثر من ثماني سنوات. من المتوقع أن تستغرق مهمة مركبة المثابرة سنة مريخية واحدة على الأقل، أي ما يقرب من 687 يومًا أرضيًا.

س: كيف تتواصل هذه الروبوتات مع الأرض؟

ج: تتواصل الروبوتات الموجودة على المريخ مع الأرض من خلال شبكة الفضاء العميق (DSN)، وهي عبارة عن نظام من الهوائيات موجود حول العالم. تستقبل هذه الهوائيات الإشارات وترسلها لإنشاء رابط اتصال بين الروبوتات والتحكم في المهمة على الأرض.

س: ما أهمية وجود الروبوتات على المريخ؟

ج: إن وجود الروبوتات على المريخ يسمح للعلماء بجمع بيانات قيمة حول جيولوجيا الكوكب ومناخه وإمكانيات دعم الحياة. تساهم هذه المهام في فهمنا لقابلية المريخ للسكن في الماضي، وعملياته الجيولوجية، وتمهد الطريق لاستكشاف الإنسان للكوكب في المستقبل.

مصادر:

– برنامج ناسا لاستكشاف المريخ: Mars.nasa.gov

– مختبر ناسا للدفع النفاث: jpl.nasa.gov