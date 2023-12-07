أنماط الطقس القادمة في وسط فلوريدا

وسط النسيم الشمالي الغربي المستمر، من المتوقع أن يأخذ الطقس في وسط فلوريدا منعطفًا باردًا. نتيجة لتكثيف نظام الضغط المنخفض قبالة ساحل كارولينا، ستجتاح جبهة باردة المنطقة يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية قوية تصل سرعتها إلى 15 إلى 20 ميلا في الساعة مع هبات تصل إلى 25 ميلا في الساعة.

وستبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها بالرغم من زيادة سطوع الشمس مقارنة باليوم السابق. مع توقع أن تصل درجات الحرارة القصوى خلال النهار في أورلاندو إلى 64 درجة فهرنهايت، ستبقى درجات الحرارة في الستينيات خلال معظم يوم الأربعاء.

ومن الآن فصاعدا، من ليلة الأربعاء حتى الجمعة، يجب على السكان أن يستعدوا لظروف أكثر برودة بشكل ملحوظ. سوف يقوم سطح مرتفع كبير يقع فوق جنوب شرق الولايات المتحدة بنقل الهواء البارد من الشمال. ومن المرجح أن تشهد المناطق الداخلية انخفاضات في الأربعينيات المنخفضة، بينما يمكن أن تتوقع المناطق الساحلية درجات حرارة في الخمسينيات.

ومع تحول نظام الضغط المرتفع تدريجياً نحو الشرق، ستتغير اتجاهات الرياح من الشمال إلى الشمال الشرقي يوم الخميس، ثم من الشرق إلى الجنوب الشرقي في وقت متأخر من يوم الجمعة. وسيؤدي هذا التحول إلى انتعاش تدريجي في درجات الحرارة. من المتوقع أن تتراوح أعلى مستوياتها بعد الظهر من الستينيات العليا إلى السبعينيات المنخفضة، مع تراوح أدنى مستوياتها أثناء الليل من الأدنى إلى منتصف الخمسينيات الداخلية ومنتصف الخمسينيات إلى حوالي 60 على طول الساحل. طوال هذه الفترة، من المتوقع حدوث ظروف جافة في الغالب.

وبينما يمر الطقس في وسط فلوريدا بهذه التحولات، يُنصح السكان بالاستعداد وفقًا لذلك وارتداء ملابس دافئة خلال فترات الشتاء الباردة. ابق على اطلاع بأحدث التوقعات لتخطيط أنشطتك وفقًا لذلك.