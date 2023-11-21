ما هي مدة صلاحية لقاح القوباء المنطقية؟

بواسطة [اسمك]

[المدينة، الولاية] - الحزام الناري، المعروف أيضًا باسم الهربس النطاقي، هو عدوى فيروسية مؤلمة يسببها الفيروس النطاقي الحماقي، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء. وعادة ما يؤثر على كبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. للوقاية من هذه الحالة المنهكة، يتوفر لقاح القوباء المنطقية. ولكن إلى متى تستمر الحماية من هذا اللقاح؟ هيا نكتشف.

كان لقاح القوباء المنطقية، المعروف أيضًا باسم زوستافاكس، أول لقاح وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للوقاية من القوباء المنطقية. ومع ذلك، في عام 2017، تم تقديم لقاح جديد وأكثر فعالية يسمى Shingrix. Shingrix هو الآن اللقاح المفضل الذي أوصت به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) للوقاية من القوباء المنطقية.

ما المدة التي يوفر فيها لقاح Shingrix الحماية؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يوفر لقاح Shingrix حماية قوية ضد القوباء المنطقية ومضاعفاتها. أظهرت التجارب السريرية أن اللقاح فعال بنسبة تزيد عن 90% في الوقاية من القوباء المنطقية لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق. تستمر الحماية التي يوفرها لقاح Shingrix لعدة سنوات، حيث أظهرت الدراسات أنه يظل فعالاً للغاية لمدة أربع سنوات على الأقل بعد التطعيم.

هل هناك حاجة لجرعة معززة؟

في حين أن لقاح Shingrix يوفر حماية طويلة الأمد، فإن مركز السيطرة على الأمراض يوصي بجرعة ثانية لضمان أقصى قدر من الفعالية. يجب إعطاء الجرعة الثانية بعد شهرين إلى ستة أشهر من الجرعة الأولى. تساعد الجرعة المعززة على تعزيز الاستجابة المناعية وإطالتها، مما يوفر حماية مستمرة ضد القوباء المنطقية.

ماذا عن اللقاح القديم زوستافاكس؟

لا يزال لقاح القوباء المنطقية القديم، زوستافاكس، متاحًا ولكنه لم يعد الخيار المفضل. يوفر عقار زوستافاكس الحماية ضد القوباء المنطقية لمدة خمس سنوات تقريبًا، لكن فعاليته تنخفض بمرور الوقت. إذا كنت قد تلقيت لقاح Zostavax سابقًا، فإن مركز السيطرة على الأمراض يوصي بالحصول على لقاح Shingrix لضمان حماية أفضل ضد القوباء المنطقية.

في الختام، فإن لقاح Shingrix فعال للغاية في الوقاية من مرض القوباء المنطقية ومضاعفاته. بفضل حمايته طويلة الأمد، يمكن للأفراد الاستمتاع براحة البال لعدة سنوات بعد التطعيم. تذكر استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد أفضل جدول تطعيم لك وللتأكد من حصولك على أحدث المعلومات المتعلقة بالوقاية من القوباء المنطقية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو القوباء المنطقية؟

ج: القوباء المنطقية هي عدوى فيروسية مؤلمة يسببها الفيروس النطاقي الحماقي، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء.

س: ما هو لقاح شينغريكس؟

ج: إن لقاح Shingrix هو لقاح فعال للغاية تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للوقاية من القوباء المنطقية. وهو اللقاح المفضل الذي أوصى به مركز السيطرة على الأمراض.

س: ما المدة التي يوفر فيها لقاح Shingrix الحماية؟

ج: يوفر لقاح Shingrix حماية قوية ضد القوباء المنطقية لمدة أربع سنوات على الأقل بعد التطعيم.

س: هل أحتاج إلى جرعة معززة؟

ج: نعم، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بجرعة ثانية من لقاح Shingrix لضمان أقصى قدر من الفعالية. يجب إعطاء الجرعة الثانية بعد شهرين إلى ستة أشهر من الجرعة الأولى.

س: ماذا عن اللقاح القديم زوستافاكس؟

ج: لا يزال عقار زوستافاكس متاحًا ولكنه لم يعد الخيار المفضل. يوفر الحماية ضد القوباء المنطقية لمدة خمس سنوات تقريبًا، لكن فعاليته تنخفض بمرور الوقت. يوصى بالحصول على لقاح Shingrix لحماية أفضل.