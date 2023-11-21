كم من الوقت يستمر لقاح الانفلونزا؟

بواسطة [اسمك]

[المدينة، التاريخ] – مع اقتراب موسم الأنفلونزا، يفكر العديد من الأفراد في الحصول على التطعيم لحماية أنفسهم وأحبائهم من فيروس الأنفلونزا. ومع ذلك، فإن السؤال الشائع الذي يطرح نفسه هو: “كم من الوقت يستمر لقاح الأنفلونزا؟” يعد فهم مدة الحماية التي يوفرها لقاح الأنفلونزا أمرًا بالغ الأهمية في تحديد موعد الحصول على التطعيم وعدد المرات.

ما هو لقاح الانفلونزا؟

لقاح الأنفلونزا، المعروف أيضًا باسم لقاح الأنفلونزا، هو إجراء وقائي مصمم لحماية الأفراد من فيروس الأنفلونزا. يحتوي على سلالات معطلة أو ضعيفة من الفيروس، والتي تحفز جهاز المناعة على إنتاج أجسام مضادة تحارب الفيروس.

ما المدة التي يوفر فيها لقاح الأنفلونزا الحماية؟

يوفر لقاح الأنفلونزا عادة الحماية لمدة موسم واحد من الأنفلونزا، والذي يستمر من الخريف إلى أوائل الربيع. توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالحصول على التطعيم قبل بدء موسم الأنفلونزا، حيث يستغرق الجسم حوالي أسبوعين لتطوير المناعة بعد تلقي اللقاح.

لماذا من الضروري الحصول على التطعيم سنويا؟

يتطور فيروس الأنفلونزا باستمرار، حيث تظهر سلالات جديدة كل عام. ولذلك يتم تحديث لقاح الأنفلونزا سنويًا ليشمل السلالات الأكثر انتشارًا المتوقع انتشارها خلال موسم الأنفلونزا القادم. إن الحصول على التطعيم كل عام يضمن حماية الأفراد من أحدث سلالات الفيروس.

هل يمكن للقاح الأنفلونزا أن يوفر مناعة مدى الحياة؟

ولسوء الحظ، فإن لقاح الأنفلونزا لا يوفر مناعة مدى الحياة. تتناقص الأجسام المضادة المنتجة استجابة للقاح تدريجيًا بمرور الوقت، مما يجعل من الضروري تلقي لقاح جديد كل عام للحفاظ على الحماية المثلى.

من يجب تطعيمه؟

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالتطعيم السنوي ضد الأنفلونزا لكل شخص يبلغ من العمر ستة أشهر فما فوق، مع استثناءات نادرة. وهو مهم بشكل خاص للأفراد الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات شديدة من الأنفلونزا، مثل الأطفال الصغار والنساء الحوامل وكبار السن والأفراد الذين يعانون من حالات طبية معينة.

في الختام، يوفر لقاح الأنفلونزا الحماية لموسم واحد من الأنفلونزا، وعادة ما يستمر من الخريف إلى أوائل الربيع. يعد التطعيم السنوي ضروريًا بسبب الطبيعة المتغيرة باستمرار لفيروس الأنفلونزا. من خلال الحصول على التطعيم، يمكن للأفراد تقليل خطر الإصابة بالأنفلونزا ونشرها بشكل كبير، وحماية أنفسهم ومن حولهم.

أسئلة وأجوبة:

س: هل يمكن للقاح الأنفلونزا أن يصيبك بالأنفلونزا؟

ج: لا، لقاح الأنفلونزا لا يمكن أن يصيبك بالأنفلونزا. يحتوي اللقاح على سلالات معطلة أو ضعيفة من الفيروس، وهي غير قادرة على التسبب في المرض.

س: ما مدى فعالية لقاح الانفلونزا؟

ج: تختلف فعالية لقاح الأنفلونزا من عام إلى آخر، اعتمادًا على مدى مطابقته للسلالات المنتشرة. ومع ذلك، حتى لو لم يكن اللقاح متطابقًا تمامًا، فلا يزال بإمكانه تقليل شدة الأعراض إذا أصيب الفرد بالأنفلونزا.

س: ما هو أفضل وقت للحصول على التطعيم؟

ج: يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالحصول على التطعيم قبل بدء موسم الأنفلونزا، ويفضل أن يكون ذلك بحلول نهاية شهر أكتوبر. ومع ذلك، لم يفت الأوان أبدًا للحصول على التطعيم، حيث يمكن أن يستمر موسم الأنفلونزا حتى أوائل الربيع.

س: هل هناك أي آثار جانبية للقاح الأنفلونزا؟

ج: تشمل الآثار الجانبية الشائعة للقاح الأنفلونزا ألمًا في موقع الحقن، وحمى منخفضة الدرجة، وآلامًا خفيفة في الجسم. الآثار الجانبية الخطيرة نادرة.