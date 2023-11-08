كيف تُحدث تقنية LiDAR ثورة في الدراسات البيئية

برزت تقنية LiDAR (كشف الضوء والمدى) كبديل لقواعد اللعبة في مجال الدراسات البيئية. ومن خلال استخدام نبضات الليزر لقياس المسافات وإنشاء خرائط تفصيلية ثلاثية الأبعاد، أحدث نظام LiDAR ثورة في الطريقة التي يدرس بها العلماء والباحثون البيئة ويفهمونها. بدءًا من مراقبة الغابات والحياة البرية وحتى تقييم تأثير تغير المناخ، توفر تقنية LiDAR رؤى غير مسبوقة لعالمنا الطبيعي.

إحدى المزايا الرئيسية لتقنية LiDAR هي قدرتها على اختراق النباتات الكثيفة والتقاط البيانات من سطح الأرض. غالبًا ما تكافح الطرق التقليدية لجمع البيانات، مثل صور الأقمار الصناعية أو التصوير الجوي، لتوفير معلومات دقيقة في المناطق ذات أوراق الشجر الكثيفة. ومن ناحية أخرى، يستطيع جهاز LiDAR اختراق المظلة وإنشاء صور عالية الدقة لأرضية الغابة، مما يمكّن العلماء من دراسة بنية الغطاء النباتي، وتقدير الكتلة الحيوية، ومراقبة التغيرات في التنوع البيولوجي.

علاوة على ذلك، تسمح تقنية LiDAR للباحثين بإنشاء نماذج ارتفاع مفصلة للمناظر الطبيعية، بما في ذلك الجبال والأنهار والسواحل. تعد هذه البيانات ضرورية لفهم كيفية تطور الأشكال الأرضية بمرور الوقت وكيفية تأثرها بالعمليات الطبيعية أو الأنشطة البشرية. ومن خلال تحليل نماذج الارتفاع الناتجة عن تقنية LiDAR، يستطيع العلماء التنبؤ بمخاطر الفيضانات، وتحديد المناطق المعرضة للتآكل، والتخطيط للإدارة المستدامة للأراضي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي تقنية LiDAR؟

ج: LiDAR (اكتشاف الضوء والمدى) هي تقنية للاستشعار عن بعد تستخدم نبضات الليزر لقياس المسافات وإنشاء خرائط تفصيلية ثلاثية الأبعاد للبيئة.

س: كيف تفيد تقنية LiDAR الدراسات البيئية؟

ج: يمكن لتقنية LiDAR اختراق النباتات الكثيفة، مما يوفر بيانات دقيقة عن بنية الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي. كما يسمح بإنشاء نماذج الارتفاع التفصيلية، مما يساعد في فهم أشكال الأرض والتخطيط للإدارة المستدامة للأراضي.

س: هل يمكن استخدام تقنية LiDAR لرصد تغير المناخ؟

ج: نعم، يمكن استخدام تقنية LiDAR لرصد التغيرات في الغطاء النباتي، وتقدير الكتلة الحيوية، وتقييم تأثير تغير المناخ على النظم البيئية.

وفي الختام، أحدثت تقنية LiDAR ثورة في الدراسات البيئية من خلال توفير بيانات دقيقة ومفصلة عن الغطاء النباتي والأشكال الأرضية والنظم البيئية. لقد فتحت قدرتها على اختراق النباتات الكثيفة وإنشاء خرائط عالية الدقة آفاقًا جديدة لجهود البحث والحفظ. مع استمرار التقدم التكنولوجي، من المتوقع أن يلعب نظام LiDAR دورًا حيويًا بشكل متزايد في فهم بيئتنا وحمايتها.