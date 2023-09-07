كيف تتبنى LAMEA ثورة الدفع عبر تمرير الوجه

تحول أنظمة الدفع في LAMEA: احتضان ثورة الدفع عن طريق تمرير الوجه

يشهد مشهد الدفع في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا (LAMEA) تحولًا جذريًا. تُحدث موجة جديدة من التكنولوجيا، وتحديدًا أنظمة الدفع عن طريق تمرير الوجه، ثورة في طريقة إجراء المعاملات في هذه المناطق. ولا يؤدي هذا التحول إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها الشركات فحسب، بل يغير أيضًا كيفية تفاعل المستهلكين مع مواردهم المالية.

تعد ثورة الدفع عن طريق تمرير الوجه بمثابة شهادة على التقدم السريع للتكنولوجيا ودمجها في الحياة اليومية. بشكل أساسي، تستخدم طريقة الدفع هذه تقنية التعرف على الوجه لمصادقة المعاملات، وبالتالي التخلص من الحاجة إلى البطاقات المادية أو النقد. ينظر المستخدم ببساطة إلى الكاميرا، ويتعرف النظام على وجهه، وتتم معالجة الدفع. تم الترحيب بهذه الطريقة لراحتها وسرعتها وزيادة أمانها.

في LAMEA، يعتمد اعتماد هذه التقنية على مجموعة من العوامل. أولاً، هناك عدد كبير من السكان الذين ليس لديهم حسابات مصرفية في هذه المناطق. ووفقا للبنك الدولي، فإن ما يقرب من 50% من البالغين في أمريكا اللاتينية و66% في أفريقيا ليس لديهم حساب مصرفي. يوفر نظام الدفع بتمرير الوجه بديلاً يسهل الوصول إليه وسهل الاستخدام للخدمات المصرفية التقليدية.

ثانياً، أدى الانتشار الكبير للهواتف الذكية والاتصال بالإنترنت في هذه المناطق إلى جعل اعتماد حلول الدفع الرقمي أكثر جدوى. ونتيجة لذلك، أصبحت الشركات والمستهلكون أكثر انفتاحًا على تبني طرق الدفع المبتكرة. يتناسب نظام الدفع بتمرير الوجه بشكل مثالي مع هذه الثورة الرقمية، مما يوفر حل دفع سلسًا وفعالًا.

ثالثًا، أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع التحول نحو المدفوعات غير التلامسية. ومع تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي، يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن طرق الدفع التي تقلل من الاتصال الجسدي. يلبي نظام الدفع بتمرير الوجه هذا الطلب، ويقدم حل دفع صحي وغير تلامسي.

تقود العديد من البلدان في منطقة LAMEA الطريق في اعتماد هذه التكنولوجيا. ففي البرازيل، على سبيل المثال، أدخلت إحدى سلاسل المتاجر الكبرى أنظمة الدفع عن طريق تمرير الوجه في متاجرها. وفي جنوب أفريقيا، أطلق أحد البنوك الرائدة خدمة مماثلة، تتيح للعملاء إجراء المدفوعات باستخدام تقنية التعرف على الوجه.

ومع ذلك، فإن اعتماد هذه التكنولوجيا لا يخلو من التحديات. المخاوف بشأن الخصوصية وأمن البيانات كبيرة. يجادل النقاد بأن جمع وتخزين البيانات البيومترية يشكل خطراً على الخصوصية الفردية. علاوة على ذلك، هناك مخاوف بشأن احتمال حدوث أخطاء في النظام أو الاحتيال.

على الرغم من هذه التحديات، فإن فوائد نظام الدفع عن طريق تمرير الوجه مقنعة. إنه يوفر حل دفع مريح وآمن يلبي احتياجات مجموعة متنوعة من السكان. علاوة على ذلك، فإن لديها القدرة على تقديم الخدمات المالية لأولئك الذين تم استبعادهم تقليديا من النظام المصرفي.

وفي الختام، فإن ثورة الدفع عن طريق تمرير الوجه تعيد تشكيل مشهد الدفع في LAMEA. وفي حين أن هناك تحديات يجب التغلب عليها، فإن الفوائد المحتملة كبيرة. ومع استمرار تطور التكنولوجيا، فمن الواضح أن مستقبل المدفوعات في هذه المناطق رقمي. يعد نظام الدفع بتمرير الوجه جزءًا أساسيًا من هذه الثورة الرقمية، حيث يقدم لمحة عن مستقبل المعاملات المالية.