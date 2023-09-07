طريقة جديدة تسمح للكاميرا الشمسية المدارية بالتقاط صور لإكليل الشمس

حقق العلماء تقدمًا كبيرًا في مجال التصوير الشمسي باستخدام وضع جديد لكاميرا تصوير الأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUI) الموجودة على المركبة الشمسية المدارية. نجحت EUI، وهي جزء من المهمة المشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة ناسا، في التقاط صور عالية الدقة لهالة الشمس، وهي المنطقة الخارجية للغلاف الجوي للشمس، بأطوال موجية شديدة الأشعة فوق البنفسجية.

كان مفتاح هذا الإنجاز هو تعديل الكاميرا في اللحظة الأخيرة باستخدام "اختراق" مبتكر. أضاف الباحثون "إبهامًا" صغيرًا بارزًا إلى باب أمان الجهاز، مما مكن EUI من رؤية المنطقة المستهدفة بشكل أعمق مما كان مخططًا له في الأصل. عندما ينزلق الباب إلى منتصفه، يغطي الإبهام قرص الشمس الساطع، مما يسمح لـ EUI باكتشاف الضوء فوق البنفسجي الخافت المنبعث من الإكليل المحيط.

هذه الطريقة الجديدة، المعروفة باسم وضع التشغيل الخفي، تخضع للاختبار منذ عام 2021. وقد نشر الفريق مؤخرًا ورقة بحثية ومقطع فيديو يوضح النتائج الناجحة لهذا النهج. يعرض الفيديو صورة فوق بنفسجية لهالة الشمس تم التقاطها باستخدام حاجب EUI، مع صورة مركبة لقرص الشمس تم التقاطها بواسطة مهمة STEREO التابعة لناسا.

تقليديا، تم استخدام أدوات مخصصة تسمى كوروناغراف لالتقاط صور لهالة الشمس. ومع ذلك، فإن الاختراق المبتكر لواجهة EUI يسمح بدمج الكوروناغراف والكاميرا في أداة واحدة، مما يفتح إمكانيات جديدة للتصوير الشمسي. من المحتمل أن يؤدي هذا الاختراق إلى تطوير نوع جديد من الأدوات التي يمكنها في نفس الوقت تصوير الشمس والهالة المحيطة بها.

ولهذا الإنجاز أهمية كبيرة لأنه يمكن أن يكون له تأثير عميق على أدوات الطاقة الشمسية المستقبلية وفهمنا للشمس. يمكن أن يمهد نجاح هذه الطريقة الطريق للتقدم في أدوات مثل خط الانبعاث المرئي Coronagraph (VELC) الخاص بـ Aditya L1، والذي يهدف إلى جمع البيانات وحل لغز كيفية وصول درجة حرارة الهالة إلى مليون درجة بينما يظل سطح الشمس عند درجة حرارة ما يزيد قليلا عن 6,000 درجة مئوية.

بشكل عام، يُظهر هذا التقدم في مجال التصوير الشمسي قوة الإبداع والابتكار في الاستكشاف العلمي. ومن خلال إيجاد حلول إبداعية للتحديات التقنية، تمكن العلماء من تجاوز حدود ما يعتبر ممكنًا وتعميق فهمنا للشمس وغلافها الجوي.

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