كيف يعمل تلسكوب جيمس ويب؟

العنوان: الكشف عن عجائب تلسكوب جيمس ويب الفضائي

مقدمة:

يعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) إنجازًا استثنائيًا للبراعة الهندسية والعلمية، وهو يستعد لإحداث ثورة في فهمنا للكون. باعتباره خليفة تلسكوب هابل الفضائي، يَعِد تلسكوب جيمس ويب الفضائي بالكشف عن الألغاز الكونية، والتقاط صور مذهلة، وتوسيع معرفتنا بالكون. في هذه المقالة، سوف نتعمق في الأعمال الداخلية لهذا التلسكوب الرائع، ونلقي الضوء على تقنيته الرائدة والإمكانات العلمية الهائلة التي يحملها.

فهم تلسكوب جيمس ويب الفضائي:

تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو مشروع مشترك بقيادة وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الكندية (CSA). تم تسمية هذا المرصد الفضائي على اسم جيمس إي ويب، المدير الثاني لناسا، ومن المقرر إطلاقه في أواخر عام 2021. هدفه الأساسي هو دراسة تكوين النجوم والمجرات وأنظمة الكواكب، بالإضافة إلى استكشاف إمكانية الحياة على الكواكب الخارجية. .

1. قدرات مراقبة غير مسبوقة:

يتميز تلسكوب جيمس ويب الفضائي بمرآة أولية كبيرة ومجزأة يبلغ قطرها 6.5 متر، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف حجم مرآة هابل. تتيح هذه المرآة الأكبر حجمًا للتلسكوب جمع المزيد من الضوء، مما يؤدي إلى الحصول على صور أكثر وضوحًا وتفصيلاً. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز التلسكوب بمجموعة من الأدوات العلمية المتقدمة، بما في ذلك كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam)، ومطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRSpec)، وأداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI)، ومستشعر التوجيه الدقيق/تصوير الأشعة تحت الحمراء القريبة وSlitless. مطياف (FGS/NIRISS). تسمح هذه الأدوات لـ JWST بمراقبة الكون عبر نطاق واسع من الأطوال الموجية، بدءًا من الأشعة المرئية وحتى الأشعة تحت الحمراء المتوسطة.

2. العمل في طيف الأشعة تحت الحمراء:

على عكس تلسكوب هابل الفضائي، الذي يراقب بشكل أساسي الأطياف المرئية والأشعة فوق البنفسجية، يركز تلسكوب جيمس ويب الفضائي على طيف الأشعة تحت الحمراء. يعد هذا التحول أمرًا بالغ الأهمية لأن ضوء الأشعة تحت الحمراء يمكن أن يخترق سحب الغبار الكوني، ويكشف عن الأجرام السماوية المخفية ويقدم نظرة ثاقبة للكون المبكر. من خلال المراقبة بالأشعة تحت الحمراء، يستطيع تلسكوب جيمس ويب الفضائي النظر عبر الضباب الكوني والتقاط صور للمجرات البعيدة والنجوم الشابة وحتى الكواكب الخارجية.

3. الدوران خارج نطاق تدخل الأرض:

سيتم وضع تلسكوب جيمس ويب الفضائي على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، عند نقطة لاغرانج الثانية (L2). ويضمن هذا الموقع بقاء التلسكوب في مدار مستقر، محميًا من الشمس والأرض والقمر. إن حماية التلسكوب من حرارة الشمس وضوءها أمر بالغ الأهمية للحفاظ على أدواته الدقيقة في درجات حرارة منخفضة للغاية. تعمل النقطة L2 أيضًا على تقليل التداخل الناتج عن الغلاف الجوي للأرض، مما يسمح بمراقبة أكثر وضوحًا ودقة.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س1. كيف يظل تلسكوب جيمس ويب الفضائي باردًا في الفضاء؟

أ1. يستخدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي حاجبًا شمسيًا مكونًا من خمس طبقات من مادة خاصة تسمى كابتون. يحمي هذا الواقي من الشمس التلسكوب من حرارة الشمس ويبقيه عند درجة حرارة تشغيل تبلغ حوالي -233 درجة مئوية (-387 درجة فهرنهايت).

س2. كيف سيكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي الكواكب الخارجية؟

أ2. سيستخدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي تقنية تسمى التحليل الطيفي العابر للكشف عن الكواكب الخارجية. وسيلاحظ الخفوت الطفيف لضوء النجم عندما يمر كوكب خارج المجموعة الشمسية أمامه، مما يسمح للعلماء بتحليل تكوين الغلاف الجوي للكوكب الخارجي.

س3. إلى متى سيعمل تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

أ3. تم تصميم JWST ليكون له عمر تشغيلي لا يقل عن 10 سنوات. ومع ذلك، مع الصيانة والإدارة الدقيقة، من المتوقع أن يستمر في تقديم الملاحظات الرائدة لفترة أطول بكثير.

الخلاصة:

يمثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي قفزة كبيرة إلى الأمام في سعينا لكشف أسرار الكون. ستمكن تقنيتها المتقدمة، إلى جانب موقعها الفريد في الفضاء، العلماء من استكشاف مناطق كونية مجهولة وتوسيع فهمنا للكون. وبينما ننتظر إطلاقه بفارغ الصبر، فإن تلسكوب جيمس ويب الفضائي يحمل وعدًا باكتشافات آسرة ستعيد تشكيل تصورنا للكون الذي نسميه وطننا.

مصادر:

– ناسا – تلسكوب جيمس ويب الفضائي : https://www.nasa.gov/webb

– وكالة الفضاء الأوروبية – تلسكوب جيمس ويب الفضائي: https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/JWST