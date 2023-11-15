عصر جديد من الألعاب: تُحدث لعبة Shrapnel ثورة في ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول من خلال رواية القصص عبر Transmedia

تبشر لعبة Shrapnel بعصر جديد من الألعاب من خلال نهجها الثوري في ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول. من خلال تسخير قوة تقنية blockchain، تقدم Shrapnel رواية القصص عبر الوسائط، وتجمع بين القصص المصورة والأفلام القصيرة الحية واللعب التفاعلي لتزويد اللاعبين بتجربة غامرة حقًا.

رواية القصص عبر Transmedia هي تقنية سردية تحكي قصة عبر منصات وتنسيقات وسائط متعددة. فهو يسمح للمبدعين بصياغة قصص أكثر تعقيدًا وجاذبية يتردد صداها لدى اللاعبين على مستوى أعمق. تتفهم شركة Shrapnel الطلب المتزايد على هذه الأنواع من تجارب سرد القصص وتهدف إلى تلبية هذه الحاجة.

في مقابلة مع مارك ميركوري، الرئيس التنفيذي لشركة Blockchain في Shrapnel، أكد على أهمية رواية القصص عبر ترانسميديا ​​​​في الألعاب. وذكر أن السماح للاعبين بالتفاعل مع القصة من خلال وسائل الإعلام المتنوعة، مثل القصص المصورة والأفلام القصيرة، يعزز تفاعلهم بشكل عام مع عالم اللعبة. تأخذ شركة Shrapnel خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تقديم كتبها المصورة على شكل NFTs (رموز غير قابلة للاستبدال) ومكافأة اللاعبين بها. يمكّن هذا النهج الفريد الجماهير من التواصل مع المحتوى بطريقة أكثر وضوحًا.

يمتد أسلوب Shrapnel المبتكر في تطوير الألعاب وسرد القصص إلى ما هو أبعد من العالم الافتراضي. يوفر تقديم أفلام الحركة الحية القصيرة، والتي لاقت استحسانًا وتقديرًا في مهرجانات الأفلام، فرصة فريدة لاستكشاف قصص متنوعة داخل عالم اللعبة. أثبت هذا التعاون بين الألعاب ومنصات الوسائط الأخرى نجاحه، كما يظهر في أمثلة مثل تعاون Fortnite مع DC Comics ونهج Call of Duty المماثل.

إحدى المزايا الرئيسية لسرد القصص عبر ترانسميديا ​​هي قدرتها على خلق تأثير دائم على اللاعبين. إنه يزيد الوعي بشكل أصيل ويجذب اللاعبين بشكل أكثر فعالية من العروض الترويجية المدفوعة. من خلال تعزيز اتصال أعمق بين اللاعبين وعالم اللعبة وشخصياتها، تعمل رواية القصص عبر ترانسميديا ​​على تعزيز تجربة الألعاب الشاملة. يكون هذا الارتباط قويًا بشكل خاص في ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول مثل Shrapnel، حيث يؤثر فهم اللاعبين لعالم اللعبة بشكل مباشر على ارتباطهم بالشخصيات.

تنشأ تحديات للمطورين عند إدارة القصص المعقدة عبر منصات متعددة. يجب أن يساهم كل عنصر في القصة بشكل فريد في السرد الشامل مع الحفاظ على إمكانية الوصول. تدمج لعبة Shrapnel رواية القصص عبر الوسائط بسلاسة، باستخدام الرسوم الهزلية ومقاطع الفيديو الحية لاستكشاف عالم اللعبة وشخصياتها. تتضمن عملية الإنتاج مرحلة إنتاج افتراضية، مشابهة للتقنيات المستخدمة في عروض مثل The Mandalorian، حيث يتم إدخال أصول اللعبة في الإنتاج لإنشاء تجربة متماسكة.

إن استخدام Shrapnel لتقنية blockchain يميزها عن غيرها من ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول. تتيح تقنية Blockchain للمبدعين تمكين اللاعبين من خلال السماح لهم بإنشاء وبيع الملصقات والأسطح والعناصر الأخرى داخل اللعبة. ويمكن دمج هذه الأصول وإعادة مزجها، ويمكن للمبدعين الحصول على عائدات مقابل عملهم الاستثنائي. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع اللاعبون بالملكية الكاملة لأصولهم، مما يسمح لهم بالتداول مجانًا.

بفضل أسلوبها المبتكر في الألعاب وسرد القصص، تعمل لعبة Shrapnel على إعادة تشكيل مشهد ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول. من خلال تبني رواية القصص عبر Transmedia والاستفادة من تقنية blockchain، توفر Shrapnel للاعبين تجربة ألعاب فريدة وغامرة تتجاوز اللعب التقليدي.

أسئلة وأجوبة

ما هو رواية القصص ترانسميديا؟

رواية القصص عبر ترانسميديا ​​هي أسلوب سردي يحكي قصة عبر منصات وتنسيقات وسائط متعددة. فهو يسمح للمبدعين بصياغة قصص أكثر تعقيدًا وغامرة تجذب الجماهير على مستوى أعمق.

كيف تستخدم الشظية رواية القصص عبر الترانسميديا؟

تتضمن Shrapnel رواية القصص عبر الوسائط من خلال الجمع بين القصص المصورة وأفلام الحركة الحية القصيرة وأسلوب اللعب التفاعلي لتعزيز تجربة اللاعب. يمكن للاعبين التفاعل مع القصة من خلال وسائل الإعلام المتنوعة، مثل الكتب المصورة والأفلام القصيرة.

كيف تلعب تقنية blockchain دورًا في لعبة Shrapnel؟

تُستخدم تقنية Blockchain في Shrapnel لتمكين المبدعين واللاعبين. يمكن للاعبين إنشاء الأصول داخل اللعبة وبيعها، ويمكن للمبدعين الحصول على عائدات مقابل عملهم الاستثنائي. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع اللاعبون بالملكية الكاملة لأصولهم، مما يسمح لهم بالتداول مجانًا.

ما هي مزايا رواية القصص عبر ترانسميديا ​​​​في الألعاب؟

تخلق رواية القصص عبر Transmedia تأثيرًا دائمًا على اللاعبين من خلال تعزيز اتصال أعمق مع عالم اللعبة وشخصياتها. كما أنها تمكن المبدعين من زيادة الوعي وجذب اللاعبين بشكل أكثر فعالية من العروض الترويجية التقليدية المدفوعة.