جوجل تطلق Chatbot Bard الجديد كمنافس قوي لـ ChatGPT الخاص بـ OpenAI

كشفت Google مؤخرًا عن أحدث برامج الدردشة الآلية الخاصة بها، Bard، والتي يتم تشغيلها بواسطة نموذجها اللغوي الكبير Gemini. يستعد Bard للتنافس مع ChatGPT الخاص بـ OpenAI ويقدم العديد من الميزات المميزة. وبينما يتمتع Gemini بالقدرة على تحليل الصور والصوت، سيتم نشر هذه الوظائف في Bard في وقت لاحق، وفقًا لديميس هاسابيس، رئيس Google DeepMind.

أحد الجوانب البارزة في نموذج الجوزاء هو قدرته على التفاعل مع العناصر غير النصية. في العروض التوضيحية التي عرضتها Google، يمكّن Gemini الآباء من تحميل الواجبات المنزلية لأطفالهم لتحديد الأخطاء ويسمح لمستخدم YouTube Mark Rober بتلقي تعليقات الذكاء الاصطناعي على تصميمات طائرته الورقية بمجرد تحميل الصور.

اختارت Google استخدام مقاطع الفيديو الترويجية بدلاً من العروض التوضيحية المباشرة لإطلاق Bard، وهو خروج عن نهجها السابق. تم اتخاذ هذا القرار بعد رد فعل مثير للخلاف على الهلوسة التي أطلقها برنامج الدردشة الآلي أثناء العرض الذي قدمه الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي.

يعتمد Bard على إصدار Gemini Pro ويمكن مقارنته بـ ChatGPT الخاص بـ OpenAI، والمبني على نموذج GPT-3.5. تفوق نموذج Gemini Pro على GPT-3.5 في العديد من المعايير، بما في ذلك اختبار فهم اللغة متعدد المهام ومعايير HumanEval لتوليد التعليمات البرمجية.

علاوة على ذلك، تدعي جوجل أن نموذج Gemini Ultra القادم يتفوق على أحدث النماذج مثل GPT-4 في التفكير والتعرف على الصور. بمجرد إصدار Ultra، سيتطور Bard إلى إصدار أكثر تقدمًا يسمى "Bard Advanced".

كشفت اختبارات المستخدم الأولية لـ Bard عن نتائج مختلطة. وجد بعض المستخدمين أن Bard وجههم لاستخدام بحث Google لاستعلامات محددة، بينما أشاد آخرون بـ ChatGPT لتوفيره معلومات أكثر تفصيلاً ودقة. ومع ذلك، كان Bard قادرًا على تحديد الأخطاء وتصحيحها في المسودة، مما يظهر وعدًا في قدرات التحقق من الحقائق.

بشكل عام، مع إطلاق Bard، تهدف Google إلى ترسيخ مكانتها كلاعب بارز في مجال برامج الدردشة الآلية، حيث تقدم منافسًا قويًا لـ ChatGPT الخاص بشركة OpenAI.