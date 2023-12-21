الميكروبات البيئية: دفعة مفاجئة لتكاثر ذبابة الفاكهة

كشف بحث جديد أجراه علماء من جامعة أوساكا والولايات المتحدة عن دور غير متوقع للميكروبات البيئية في تعزيز تكاثر ذباب الفاكهة. في حين تم إيلاء الكثير من الاهتمام للكائنات الحية الدقيقة المفيدة الموجودة في الأمعاء البشرية، فقد سلطت هذه الدراسة الضوء على تأثير الميكروبات الموجودة داخل ميكروبيوم ذبابة الفاكهة على تطور البيض ونضج البيض في إناث ذباب الفاكهة.

يُظهر البحث، الذي نُشر في مجلة Communications Biology، أن الميكروبيوم يلعب دورًا حيويًا في الوظائف الأساسية للبقاء، مثل تنظيم التمثيل الغذائي، وتناول العناصر الغذائية، والتكاثر. وفي ظروف سوء التغذية، يمكن لهذه الميكروبات أن تحسن الخصوبة. ومع ذلك، فإن الآليات الجزيئية المشاركة في التحكم في نضوج السلالة الجرثومية، وهي الخلايا التي تنتج البويضات والحيوانات المنوية، ظلت غامضة.

توضح المؤلفة الرئيسية ريتسوكو سوياما أن الفريق يقترح أن الميكروبات تؤثر على مراحل مختلفة من تكوين البويضات، أو نمو البويضة، عن طريق تعديل مستويات الهرمونات ومساراتها. ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم تعزيز خصوبة المضيف، خاصة في ظروف سوء التغذية.

وباستخدام التحليل الجيني على ذباب الفاكهة، اكتشف الباحثون كيف تعمل الميكروبات على تعزيز عملية تكوين البويضات. ووجدوا أن الميكروبات تعمل على تسريع انقسام خلايا المبيض، وقمع موت الخلايا المبرمج، وزيادة إنتاج الخلايا الجذعية الجرثومية (GSC). وهذا يؤدي في النهاية إلى زيادة عدد البويضات الناضجة عند الإناث.

اكتشف الفريق أن تعزيز الوظيفة الإنجابية يتم التحكم فيه عن طريق تنشيط المسارات الهرمونية للإكديسون وهرمونات الأحداث في الخلايا الجذعية للسلالة الجرثومية. الإكديسون هو هرمون ستيرويدي ينظم عملية طرح الريش في الحشرات، ويشير الباحثون إلى أنه قد يلعب دورًا حاسمًا في الزيادة التي يسببها الميكروب في الخلايا الجذعية السرطانية ونضج البيض. من ناحية أخرى، فإن مسار هرمون الأحداث يشارك فقط في تكاثر GSC، مما يشير إلى أنه يتم تنشيط مسارات هرمونية مختلفة خلال مراحل مختلفة من تكوين البويضات.

هذه النتائج لها آثار كبيرة على الصحة الإنجابية وعلاجات العقم. إن فهم كيفية تأثير الميكروبات البيئية على العمليات الإنجابية قد يؤدي إلى تطوير علاجات جديدة تتضمن البروبيوتيك. مزيد من البحث في هذا المجال يمكن أن يمهد الطريق لأساليب مبتكرة لتحسين الخصوبة لدى البشر والكائنات الحية الأخرى.

وبشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على الطرق المدهشة التي يمكن للميكروبات البيئية من خلالها التأثير على النتائج الإنجابية، وتوسيع فهمنا للعلاقات المعقدة بين الكائنات الحية الدقيقة ومضيفيها.