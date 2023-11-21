ما مدى فعالية لقاح الأنفلونزا 2023؟

مع اقتراب موسم الأنفلونزا، يفكر العديد من الأفراد في الحصول على لقاح الأنفلونزا السنوي أم لا. مع استمرار جائحة كوفيد-19، أصبحت أهمية حماية النفس من أمراض الجهاز التنفسي أكثر وضوحًا. يمكن أن تختلف فعالية لقاح الأنفلونزا من سنة إلى أخرى بسبب الطبيعة المتغيرة باستمرار لفيروس الأنفلونزا. إذن، ما مدى فعالية لقاح الأنفلونزا لعام 2023؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن تتراوح فعالية لقاح الأنفلونزا من 40% إلى 60% في موسم معين. وهذا يعني أن الحصول على التطعيم يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأنفلونزا والإصابة بأعراض حادة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الفعالية يمكن أن تختلف اعتمادًا على عوامل مثل العمر والصحة العامة والتوافق بين اللقاح وسلالات الفيروس المنتشرة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو لقاح الأنفلونزا؟

ج: إن لقاح الأنفلونزا، المعروف أيضًا باسم لقاح الأنفلونزا، هو لقاح يساعد على الحماية من فيروس الأنفلونزا. يتم إعطاؤه عادةً سنويًا للأفراد لتقليل خطر الإصابة بالأنفلونزا.

س: كيف يعمل لقاح الأنفلونزا؟

ج: يعمل لقاح الأنفلونزا عن طريق تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة ضد فيروس الأنفلونزا. وتساعد هذه الأجسام المضادة الجسم على التعرف على الفيروس ومكافحته إذا تعرض له.

س: هل لقاح الأنفلونزا آمن؟

ج: نعم، يعتبر لقاح الأنفلونزا آمنًا بالنسبة لغالبية الأفراد. قد تشمل الآثار الجانبية الشائعة ألمًا في موقع الحقن وحمى منخفضة الدرجة وآلامًا في العضلات. الآثار الجانبية الخطيرة نادرة.

س: من الذي يجب أن يحصل على لقاح الأنفلونزا؟

ج: يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأن يحصل كل شخص يبلغ من العمر ستة أشهر فما فوق على التطعيم ضد الأنفلونزا، وخاصة أولئك الأكثر عرضة لخطر حدوث مضاعفات، مثل الأطفال الصغار وكبار السن والنساء الحوامل والأفراد الذين يعانون من حالات طبية معينة.

في الختام، على الرغم من أن فعالية لقاح الأنفلونزا لعام 2023 قد تختلف، إلا أنه يظل أداة حاسمة في منع انتشار فيروس الأنفلونزا وتقليل شدة الأعراض. إن الحصول على التطعيم لا يحمي الشخص نفسه فحسب، بل يساعد أيضًا في حماية السكان المعرضين للخطر. تذكر استشارة متخصصي الرعاية الصحية للحصول على نصائح شخصية والبقاء على اطلاع بأحدث التوصيات.