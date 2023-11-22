كيف يمكنك حذف التطبيقات غير القابلة للحذف على سامسونج؟

يمكن أن تكون التطبيقات غير القابلة للحذف مصدر إزعاج على أي هاتف ذكي، بما في ذلك أجهزة سامسونج. غالبًا ما تشغل هذه التطبيقات المثبتة مسبقًا، والمعروفة أيضًا باسم bloatware، مساحة تخزينية قيمة ولا يمكن إزالتها بسهولة. ومع ذلك، هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها محاولة حذف هذه التطبيقات العنيدة واستعادة مساحة تخزين جهازك.

أحد الخيارات هو تعطيل التطبيق. يؤدي تعطيل أحد التطبيقات إلى إخفاءه بشكل أساسي من درج التطبيقات بجهازك ويمنعه من العمل في الخلفية. لتعطيل أحد التطبيقات على جهاز سامسونج، انتقل إلى الإعدادات، ثم التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريد تعطيله. ومن هناك، اضغط على زر تعطيل. ضع في اعتبارك أن تعطيل أحد التطبيقات قد يتسبب في عدم توفر بعض الميزات أو الوظائف.

إذا لم يكن تعطيل التطبيق كافيًا، فيمكنك تجربة استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية لإلغاء تثبيته. هناك العديد من التطبيقات المتاحة على متجر Google Play والتي تدعي أنها قادرة على إزالة برامج bloatware. غالبًا ما تتطلب هذه التطبيقات الوصول إلى الجذر، مما يعني أنك بحاجة إلى الحصول على امتيازات إدارية على جهازك. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي عمل روت لجهازك إلى إلغاء الضمان الخاص بك وقد يتسبب في حدوث مشكلات أخرى، لذا تابع بحذر.

هناك طريقة أخرى لحذف التطبيقات غير القابلة للحذف وهي استخدام Android Debug Bridge (ADB). ADB هي أداة سطر أوامر تسمح لك بالتواصل مع جهاز Android الخاص بك من جهاز كمبيوتر. من خلال توصيل جهاز Samsung الخاص بك بالكمبيوتر واستخدام أوامر ADB، يمكنك إلغاء تثبيت تطبيقات النظام التي لا يمكن إزالتها بأي طريقة أخرى. تتطلب هذه الطريقة بعض المعرفة التقنية ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر إذا لم يتم تنفيذها بشكل صحيح، لذا يوصى بها للمستخدمين المتقدمين.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي التطبيقات غير القابلة للحذف؟

ج: التطبيقات غير القابلة للحذف، والمعروفة أيضًا باسم bloatware، هي تطبيقات مثبتة مسبقًا على الهواتف الذكية ولا يمكن إزالتها بسهولة بالوسائل العادية.

س: لماذا أرغب في حذف التطبيقات غير القابلة للحذف؟

ج: غالبًا ما تشغل التطبيقات غير القابلة للحذف مساحة تخزين وقد تعمل في الخلفية، مما قد يؤثر على أداء الجهاز. يمكن أن تؤدي إزالتها إلى توفير مساحة وتحسين الأداء العام.

س: هل يمكنني حذف التطبيقات غير القابلة للحذف دون إجراء عملية الوصول إلى جهاز Samsung الخاص بي؟

ج: يعد تعطيل التطبيق أسهل طريقة "لحذف" تطبيق غير قابل للحذف دون الحاجة إلى إجراء عملية الوصول إلى الجذر. ومع ذلك، قد تتطلب إزالة التطبيق بالكامل الوصول إلى الجذر أو استخدام طرق متقدمة مثل ADB.

س: هل من الآمن عمل روت لجهاز سامسونج الخاص بي؟

ج: يمكن أن يؤدي عمل روت لجهازك إلى إبطال الضمان الخاص بك وقد يتسبب في حدوث مشكلات تتعلق بالأمان أو الاستقرار. يوصى بإجراء بحث شامل عن المخاطر والفوائد قبل الشروع في عملية التجذير.

في الختام، على الرغم من أن حذف التطبيقات غير القابلة للحذف على أجهزة سامسونج قد يكون أمرًا صعبًا، إلا أن هناك طرقًا متاحة لاستعادة مساحة تخزين جهازك. سواء كان الأمر يتعلق بتعطيل التطبيق، أو استخدام تطبيقات الطرف الثالث، أو استخدام أوامر ADB، فمن المهم تقييم المخاطر والفوائد قبل تجربة أي من هذه الطرق.