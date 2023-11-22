كيف يمكنك إنشاء مجلد مخفي على iPhone؟

في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبحت الخصوصية مصدر قلق كبير للعديد من مستخدمي الهواتف الذكية. سواء كانت صورًا شخصية أو مستندات حساسة أو معلومات سرية، يرغب الأشخاص في التأكد من أن بياناتهم تظل آمنة ومخفية عن أعين المتطفلين. إذا كنت من مستخدمي iPhone وتتطلع إلى إنشاء مجلد مخفي على جهازك، فإليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في الحفاظ على خصوصية ملفاتك.

1. اختيار مكان للاختباء: ابدأ بتحديد الموقع المناسب على جهاز iPhone الخاص بك حيث تريد إنشاء المجلد المخفي. يمكن أن يكون هذا ضمن تطبيق موجود أو على شاشتك الرئيسية.

2. انشاء مجلد جديد: اضغط مع الاستمرار على أي أيقونة تطبيق على شاشتك الرئيسية حتى تبدأ في الاهتزاز. ثم اسحب تطبيقًا إلى آخر لإنشاء مجلد جديد. أعط المجلد اسمًا لا يثير الشكوك.

3. انقل التطبيقات إلى المجلد: الآن، انقل التطبيقات التي تريد إخفاءها إلى المجلد الذي تم إنشاؤه حديثًا. يمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط مع الاستمرار على أيقونة التطبيق، ثم سحبها إلى المجلد.

4. إخفاء المجلد: لإخفاء المجلد عن أعين المتطفلين، انقله إلى شاشة رئيسية ثانوية أو ثالثة. يمكنك القيام بذلك عن طريق سحب المجلد إلى أقصى الشاشة اليمنى أو عن طريق التمرير لليسار حتى تصل إلى الموقع المطلوب.

أسئلة وأجوبة:

س: هل لا يزال بإمكان أي شخص العثور على المجلد المخفي الخاص بي؟

ج: على الرغم من أن هذه الطريقة توفر مستوى أساسيًا من الخصوصية، إلا أنها ليست مضمونة. قد يظل المستخدمون الأذكياء قادرين على العثور على المجلد المخفي من خلال البحث في جهازك أو استخدام تطبيقات معينة تابعة لجهات خارجية.

س: هل يمكنني حماية المجلد المخفي بكلمة مرور؟

ج: لسوء الحظ، لا يوفر نظام iOS ميزة مدمجة لحماية المجلدات بكلمة مرور. ومع ذلك، يمكنك استخدام تطبيقات الطرف الثالث من App Store التي توفر إجراءات أمنية إضافية.

س: هل يؤثر إخفاء التطبيقات على وظائفها؟

ج: لا، لن يؤثر إخفاء التطبيقات في مجلد على وظائفها. لا يزال بإمكانك الوصول إليها واستخدامها كما تفعل عادةً.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك إنشاء مجلد مخفي على جهاز iPhone الخاص بك وإضافة طبقة إضافية من الخصوصية إلى بياناتك الشخصية. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه الطريقة ليست مضمونة، وإذا كانت لديك معلومات حساسة للغاية، فمن المستحسن استكشاف خيارات أمان أكثر قوة.