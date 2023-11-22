كيف تتحقق مما يتم تشغيله في الخلفية؟

في عالم اليوم الرقمي سريع الخطى، ليس من غير المألوف أن تحتوي أجهزتنا على تطبيقات متعددة تعمل في وقت واحد في الخلفية. على الرغم من أن هذا قد يكون مناسبًا، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى مشكلات في الأداء أو حتى مخاوف تتعلق بالخصوصية. إذًا، كيف يمكنك التحقق مما يتم تشغيله في الخلفية على جهازك؟ هيا نكتشف.

التحقق من العمليات الجارية على نظام التشغيل Windows:

في نظام التشغيل Windows، يمكنك استخدام مدير المهام لمعرفة العمليات التي يتم تشغيلها في الخلفية. ما عليك سوى الضغط على Ctrl+Shift+Esc أو النقر بزر الماوس الأيمن على شريط المهام وتحديد "إدارة المهام". في نافذة "إدارة المهام"، انتقل إلى علامة التبويب "العمليات" أو "التفاصيل" لعرض قائمة العمليات الجارية. هنا، يمكنك تحديد التطبيقات المتعطشة للموارد أو أي أنشطة مشبوهة.

التحقق من العمليات الجارية على نظام التشغيل macOS:

في نظام التشغيل macOS، يمكنك استخدام مراقب النشاط للتحقق من العمليات الجارية. للوصول إليه، افتح مجلد "التطبيقات"، ثم انتقل إلى "الأدوات المساعدة" وقم بتشغيل "مراقب النشاط". في نافذة مراقب النشاط، انقر فوق علامة التبويب "وحدة المعالجة المركزية" أو "الذاكرة" لرؤية قائمة العمليات النشطة. يتيح لك ذلك مراقبة استخدام الموارد وتحديد أي مشكلات محتملة.

التحقق من العمليات الجارية على Android:

على أجهزة Android، قد تختلف العملية وفقًا للواجهة المخصصة للشركة المصنعة. ومع ذلك، تحتوي معظم أجهزة Android على تطبيق "الإعدادات" المدمج. افتح تطبيق "الإعدادات"، ثم انتقل إلى "التطبيقات" أو "التطبيقات". ستجد هنا قائمة بجميع التطبيقات المثبتة، بما في ذلك تلك التي تعمل في الخلفية. انقر على أحد التطبيقات لعرض تفاصيله وإيقافه بالقوة إذا لزم الأمر.

التحقق من العمليات الجارية على iOS:

على أجهزة iOS، لا يمكنك عرض العمليات الجارية مباشرة كما هو الحال على الأنظمة الأساسية الأخرى. ومع ذلك، يمكنك التحقق من التطبيقات التي تم تنشيطها مؤخرًا. انقر نقرًا مزدوجًا على زر الصفحة الرئيسية (أو اسحب لأعلى من الأسفل على الأجهزة التي لا تحتوي على زر الصفحة الرئيسية) للوصول إلى مبدل التطبيقات. هنا، سترى قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا، مما يشير إلى التطبيقات التي من المحتمل أن تعمل في الخلفية.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ما هي العمليات الخلفية؟

ج: تشير عمليات الخلفية إلى التطبيقات أو المهام التي يتم تشغيلها على جهازك دون استخدامها بشكل نشط أو ظهورها على الشاشة. ويمكن أن تتضمن عمليات النظام، أو التطبيقات التي تعمل في الخلفية، أو الخدمات التي تستمر في العمل حتى عندما لا تستخدمها بشكل نشط.

س: لماذا يجب أن أتحقق مما يجري في الخلفية؟

ج: يمكن أن يساعدك التحقق من العمليات قيد التشغيل في تحديد التطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد والتي قد تؤدي إلى إبطاء جهازك أو استنزاف البطارية. يمكن أن يساعدك أيضًا على ضمان عدم تشغيل أي تطبيقات مشبوهة أو غير مرغوب فيها في الخلفية، مما قد يعرض خصوصيتك أو أمانك للخطر.

س: هل يمكنني إيقاف جميع العمليات في الخلفية؟

ج: على الرغم من أنه يمكنك إيقاف بعض العمليات في الخلفية، فمن المهم ملاحظة أن بعض عمليات النظام ضرورية لكي يعمل جهازك بشكل صحيح. قد يؤدي إيقاف العمليات الأساسية إلى عدم الاستقرار أو تعطيل التشغيل العادي لجهازك. يوصى بإيقاف العمليات التي تعرفها فقط أو تلك التي تسبب مشكلات.

في الختام، فإن إدراك ما يجري في الخلفية على جهازك يمكن أن يساعدك على تحسين أدائه وضمان خصوصيتك وأمانك. باستخدام الأدوات المناسبة واتباع الخطوات الموضحة أعلاه، يمكنك بسهولة التحقق من العمليات الجارية وإدارتها على منصات مختلفة.