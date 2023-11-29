كيف تحصل محطات الفضاء على الأكسجين؟

العنوان: كشف الأسرار: أنظمة إمداد الأكسجين البارعة في المحطات الفضائية

مقدمة:

تعد المحطات الفضائية، أعجوبة الهندسة البشرية، بمثابة منصات حاسمة للبحث العلمي والتعاون الدولي والاستكشاف البشري خارج حدود الأرض. يجب أن تتغلب هذه الموائل خارج كوكب الأرض على العديد من التحديات، بما في ذلك توفير مورد يحافظ على الحياة: الأكسجين. في هذه المقالة، نتعمق في الآليات المعقدة التي تمكن المحطات الفضائية من الحصول على إمدادات ثابتة من الأكسجين والحفاظ عليها، مع تسليط الضوء على التقنيات والعمليات المبتكرة المعنية.

فهم أنظمة إمداد الأكسجين:

1. التحليل الكهربائي: عملية حيوية

إحدى الطرق الأساسية المستخدمة في المحطات الفضائية لتوليد الأكسجين هي التحليل الكهربائي. تتضمن هذه العملية تقسيم جزيئات الماء (H2O) إلى هيدروجين (H2) وأكسجين (O2) باستخدام تيار كهربائي. تستخدم وحدات التحليل الكهربائي الموجودة على متن المحطات الفضائية أقطابًا كهربائية وأغشية متخصصة لتسهيل هذا التفاعل، مما يتيح فصل وجمع الأكسجين لاستهلاك الطاقم.

2. أنظمة توليد الأكسجين (OGS)

غالبًا ما تشتمل المحطات الفضائية على أنظمة توليد الأكسجين المتقدمة (OGS) التي تستخدم تقنيات مختلفة لإنتاج الأكسجين. تستخدم هذه الأنظمة المناخل الجزيئية، وهي مواد قادرة على امتصاص الغازات بشكل انتقائي، لاستخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمحطة. تقوم المناخل الجزيئية بحبس الغازات الأخرى، مما يسمح بإطلاق الأكسجين النقي ليتمكن رواد الفضاء من التنفس.

3. توليد الأكسجين من الوقود الصلب (SFOG)

هناك طريقة أخرى تستخدم لتوليد الأكسجين في المحطات الفضائية وهي نظام توليد الأكسجين من الوقود الصلب (SFOG). تستخدم هذه التقنية الوقود الصلب، مثل بيركلورات الليثيوم، الذي يطلق الأكسجين عند تسخينه. يتيح نظام SFOG إطلاق الأكسجين بشكل متحكم فيه لاستخدام الطاقم مع إزالة ثاني أكسيد الكربون في نفس الوقت من الغلاف الجوي للمحطة.

4 بعثات إعادة التوريد

تستقبل المحطات الفضائية، مثل محطة الفضاء الدولية (ISS)، بعثات إعادة التزويد المنتظمة من الأرض. تلعب هذه المهام دورًا حاسمًا في تجديد الموارد الأساسية، بما في ذلك الأكسجين. تقوم مركبات الشحن الفضائية، مثل Dragon's SpaceX أو Cygnus التابعة لشركة Northrop Grumman، بتوصيل خزانات مضغوطة مملوءة بالأكسجين إلى المحطة. ويتم بعد ذلك توصيل هذه الخزانات بأنظمة دعم الحياة في المحطة، مما يضمن إمدادًا مستمرًا بالهواء القابل للتنفس للطاقم.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س1. ما هي كمية الأكسجين التي تحتاجها المحطة الفضائية يومياً؟

أ1. يختلف استهلاك الأكسجين في المحطة الفضائية اعتمادًا على عدد أفراد الطاقم الموجودين. في محطة الفضاء الدولية، يحتاج كل رائد فضاء عادةً إلى حوالي كيلوغرام واحد (1 رطل) من الأكسجين يوميًا.

س2. هل تستطيع المحطات الفضائية إعادة تدوير الأكسجين؟

أ2. نعم، تستخدم المحطات الفضائية أنظمة متطورة لإعادة تدوير وتنقية الأكسجين. تتم إزالة ثاني أكسيد الكربون الذي يزفره رواد الفضاء من خلال عمليات مثل تفاعل ساباتير، حيث يتم دمجه مع الهيدروجين لإنتاج الماء والميثان. يتم بعد ذلك تحليل الماء كهربائيًا لتجديد الأكسجين، لاستكمال حلقة إعادة التدوير.

س3. هل توجد أنظمة احتياطية للطوارئ لتزويد الأكسجين؟

أ3. تم تجهيز المحطات الفضائية بأنظمة زائدة عن الحاجة لضمان توفر الأكسجين في حالات الطوارئ. توفر أنظمة النسخ الاحتياطي هذه، بما في ذلك خزانات الأكسجين الإضافية وأقنعة الأكسجين في حالات الطوارئ، شبكة أمان للطاقم أثناء المواقف الحرجة.

الخلاصة:

تعد أنظمة إمداد الأكسجين المعقدة على متن المحطات الفضائية بمثابة شهادة على براعة الإنسان والتقدم التكنولوجي. من خلال التحليل الكهربائي، وأنظمة توليد الأكسجين (OGS)، وتوليد الأكسجين من الوقود الصلب (SFOG)، ومهام إعادة الإمداد المنتظمة، يتم تزويد رواد الفضاء بإمداد مستمر من الأكسجين الذي يحافظ على الحياة. ومع استمرارنا في استكشاف اتساع الفضاء، ستتطور هذه الأنظمة بلا شك، مما يضمن سلامة ورفاهية أولئك الذين يغامرون خارج الغلاف الجوي لكوكبنا.