كيف يمكنني معرفة التطبيقات التي تعمل في الخلفية على جهاز Android الخاص بي؟

في عالم اليوم الرقمي سريع الخطى، أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا. نحن نعتمد عليهم في التواصل والترفيه والإنتاجية. مع العدد المتزايد من التطبيقات المتاحة للتنزيل، من الضروري معرفة التطبيقات التي تعمل في الخلفية على جهاز Android الخاص بك. ولكن كيف يمكنك تتبع هذه التطبيقات والتأكد من أنها لا تستنزف بطاريتك أو تستهلك موارد قيمة؟

لمعرفة التطبيقات التي تعمل في الخلفية على جهاز Android، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز Android الخاص بك.

2. قم بالتمرير لأسفل وانقر على "التطبيقات" أو "التطبيقات"، حسب جهازك.

3. ستجد هنا قائمة بجميع التطبيقات المثبتة على جهازك.

4. ابحث عن الخيار الذي يقول “Running” أو “Running Services” وانقر عليه.

5. سترى الآن قائمة بجميع التطبيقات التي تعمل حاليًا في الخلفية.

ومن خلال الوصول إلى هذه القائمة، يمكنك تحديد التطبيقات التي تعمل وتستهلك الموارد على جهازك. يمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة بشكل خاص إذا لاحظت أن جهازك يعمل بشكل أبطأ من المعتاد أو إذا كانت البطارية تستنزف بسرعة.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا يعني تشغيل التطبيق في الخلفية؟

ج: عندما يتم تشغيل أحد التطبيقات في الخلفية، فهذا يعني أنه لا يزال نشطًا ويستخدم موارد النظام، حتى لو لم تكن تستخدمه بشكل نشط. يتيح ذلك للتطبيقات أداء مهام مثل تلقي الإشعارات أو تحديث البيانات في الخلفية.

س: هل يمكنني إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية؟

ج: نعم، يمكنك إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية لتحرير موارد النظام وتحسين الأداء. للقيام بذلك، ما عليك سوى تمرير التطبيق بعيدًا عن الشاشة أو النقر على الزر "X"، وفقًا لجهازك.

س: هل سيؤدي إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية إلى توفير عمر البطارية؟

ج: يمكن أن يساعد إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية في الحفاظ على عمر البطارية، خاصة إذا كانت التطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد. ومع ذلك، قد يتم إعادة تشغيل بعض التطبيقات تلقائيًا في الخلفية، لذا من الضروري مراقبتها بانتظام.

في الختام، فإن التعرف على التطبيقات التي تعمل في الخلفية على جهاز Android الخاص بك يمكن أن يساعدك على تحسين الأداء وإطالة عمر البطارية. باتباع الخطوات البسيطة الموضحة أعلاه، يمكنك بسهولة تتبع هذه التطبيقات والتأكد من أنها لا تؤثر على أداء جهازك.