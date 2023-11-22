كيف يمكنني رؤية جميع التطبيقات قيد التشغيل على جهاز iPhone الخاص بي؟

في العالم الرقمي سريع الخطى اليوم، أصبحت الهواتف الذكية جزءًا أساسيًا من حياتنا. مع وجود العديد من التطبيقات المتاحة في متناول أيدينا، فمن السهل أن نفقد المسار الذي يتم تشغيله في الخلفية على أجهزة iPhone الخاصة بنا. سواء كنت تتطلع إلى إغلاق أحد التطبيقات التي تستنزف بطاريتك أو ببساطة تشعر بالفضول بشأن ما هو نشط حاليًا، فإن معرفة كيفية عرض جميع التطبيقات قيد التشغيل على جهاز iPhone الخاص بك يمكن أن يكون مفيدًا للغاية. فيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في التحكم في جهازك.

خطوة 1 افتح قفل جهاز iPhone الخاص بك وانتقل إلى الشاشة الرئيسية.

خطوة 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر الصفحة الرئيسية. سيؤدي هذا الإجراء إلى إظهار مبدل التطبيقات، الذي يعرض جميع التطبيقات قيد التشغيل حاليًا في الخلفية.

خطوة 3 اسحب لليسار أو لليمين لتصفح بطاقات التطبيقات المختلفة. تمثل كل بطاقة تطبيقًا قيد التشغيل.

خطوة 4 لإغلاق أحد التطبيقات، اسحبه لأعلى ولخارج الشاشة. سيؤدي هذا الإجراء إلى إجبار التطبيق على الإنهاء وإزالته من قائمة التطبيقات قيد التشغيل.

من المهم ملاحظة أن فرض إنهاء التطبيقات يجب أن يتم حجزه بشكل عام لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو عندما يصبح التطبيق غير مستجيب. تم تصميم نظام التشغيل iOS لإدارة نشاط التطبيقات بكفاءة، وقد لا يؤدي فرض إنهاء التطبيقات بشكل عشوائي إلى تحسين الأداء أو عمر البطارية.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ماذا يعني تشغيل التطبيق في الخلفية؟

ج: عندما يتم تشغيل أحد التطبيقات في الخلفية، فهذا يعني أنه لا يزال نشطًا ويستهلك موارد النظام، حتى لو لم تكن تستخدمه بشكل نشط. يتيح ذلك للتطبيقات أداء مهام مثل تشغيل الموسيقى أو تحديث موقعك أو تلقي الإشعارات.

س: هل يمكنني رؤية جميع التطبيقات قيد التشغيل على موديلات iPhone الأحدث بدون زر الصفحة الرئيسية؟

ج: نعم، في موديلات iPhone الأحدث التي لا تحتوي على زر الصفحة الرئيسية (مثل iPhone X والإصدارات الأحدث)، يمكنك عرض جميع التطبيقات قيد التشغيل عن طريق التمرير لأعلى من أسفل الشاشة والتوقف مؤقتًا في منتصف الشاشة. سيؤدي هذا الإجراء إلى إظهار مبدل التطبيق.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك بسهولة تتبع جميع التطبيقات التي تعمل على جهاز iPhone الخاص بك. تذكر استخدام أداة تبديل التطبيقات بشكل مسؤول وفرض إنهاء التطبيقات فقط عند الضرورة. ابق متحكمًا في جهازك واستمتع بتجربة مستخدم أكثر سلاسة.