كيف يمكنني إيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية بشكل دائم؟

هل سبق لك أن لاحظت أنه حتى بعد إغلاق أحد التطبيقات على هاتفك الذكي، فإنه يستمر في العمل في الخلفية، مما يستهلك عمر البطارية الثمين ويبطئ جهازك؟ إذا سئمت من هذا الإزعاج، فلدينا بعض النصائح لمساعدتك في إيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية بشكل دائم.

أولاً، دعونا نفهم ما يعنيه تشغيل التطبيق في الخلفية. عندما تفتح تطبيقًا على جهازك، فإنه يظل نشطًا حتى عند التبديل إلى تطبيق آخر أو قفل الشاشة. يتيح ذلك للتطبيقات أداء مهام مثل تلقي الإشعارات أو تحديث البيانات أو تشغيل الموسيقى. على الرغم من أن هذا قد يكون مفيدًا لبعض التطبيقات، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى استنزاف البطارية والتأثير على أداء جهازك.

لإيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. على أجهزة أندرويد:

- انتقل إلى "الإعدادات" وحدد "التطبيقات" أو "التطبيقات".

– اختر التطبيق الذي تريد إدارته واضغط عليه.

- ابحث عن خيار "البطارية" أو "تحسين البطارية".

- حدد "عدم التحسين" أو "تحسين استخدام البطارية" وقم بتعطيله للتطبيق المختار.

2. على أجهزة iOS:

- انتقل إلى "الإعدادات" وحدد "عام".

- اضغط على "تحديث التطبيقات في الخلفية".

– قم بتعطيل مفتاح التبديل للتطبيق الذي تريد إيقاف تشغيله في الخلفية.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك منع تشغيل التطبيقات في الخلفية والحفاظ على موارد جهازك. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن بعض التطبيقات قد لا تزال تتطلب نشاطًا في الخلفية لتعمل بشكل صحيح، مثل تطبيقات المراسلة أو التنقل.

أسئلة وأجوبة:

س: هل سيؤثر إيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية على وظائفها؟

ج: في معظم الحالات، لن يؤثر إيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية على وظائفها الأساسية. ومع ذلك، قد تتطلب بعض التطبيقات نشاطًا في الخلفية حتى تعمل ميزات معينة بشكل صحيح.

س: هل يمكنني إيقاف تشغيل جميع التطبيقات في الخلفية مرة واحدة؟

ج: لسوء الحظ، لا يوجد إعداد عالمي لإيقاف تشغيل جميع التطبيقات في الخلفية في وقت واحد. ستحتاج إلى إدارة إعدادات نشاط الخلفية لكل تطبيق بشكل فردي.

س: هل سيؤدي إيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية إلى تحسين أداء جهازي؟

ج: نعم، يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل التطبيقات غير الضرورية في الخلفية إلى تحسين أداء جهازك عن طريق تقليل استخدام الموارد وتحرير الذاكرة.

في الختام، التحكم في التطبيقات التي تعمل في الخلفية يمكن أن يعزز تجربة هاتفك الذكي بشكل كبير. باتباع الخطوات المقدمة، يمكنك إيقاف تشغيل التطبيقات بشكل دائم في الخلفية، مما يوفر عمر البطارية ويحسن الأداء العام.