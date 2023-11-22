كيف يمكنني حظر TikTok بشكل دائم على هاتفي؟

في السنوات الأخيرة، أصبحت TikTok واحدة من منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، حيث استحوذت على ملايين المستخدمين بمقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بها. ومع ذلك، قد يجد بعض الأفراد أنفسهم يريدون حظر TikTok بشكل دائم على هواتفهم لأسباب مختلفة. سواء كان الأمر يتعلق بمخاوف بشأن الخصوصية، أو إدارة الوقت، أو ببساطة الرغبة في تجنب الطبيعة الإدمانية للتطبيق، فهناك طرق لضمان بقاء TikTok بعيدًا عن جهازك إلى الأبد.

كيفية حظر TikTok على أجهزة Android وiOS:

بالنسبة لمستخدمي Android، يمكن حظر TikTok باتباع الخطوات التالية:

1. افتح متجر Google Play.

2. اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في الزاوية العلوية اليسرى لفتح القائمة.

3. حدد "إعدادات" من القائمة.

4. قم بالتمرير لأسفل وانقر على "الرقابة الأبوية".

5. قم بتبديل المفتاح لتشغيل أدوات الرقابة الأبوية.

6. قم بإنشاء رقم التعريف الشخصي (PIN) الذي سيتم استخدامه للوصول إلى إعدادات الرقابة الأبوية.

7. قم بالتمرير لأسفل وانقر على "التطبيقات والألعاب".

8. ضمن "المحظورة"، اضغط على "إضافة تطبيقات".

9. ابحث عن TikTok وحدده.

10. اضغط على “موافق” لحظر TikTok.

بالنسبة لمستخدمي iOS، تختلف العملية قليلاً:

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. قم بالتمرير لأسفل وانقر على "وقت الشاشة".

3. اضغط على “قيود المحتوى والخصوصية”.

4. قم بتمكين الميزة عن طريق تبديل المفتاح.

5. اضغط على "مشتريات iTunes & App Store".

6. حدد "التطبيقات" ضمن قسم "التطبيقات المسموح بها".

7. قم بإيقاف تشغيل TikTok لحظره.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ما هو TikTok؟

ج: TikTok عبارة عن منصة للتواصل الاجتماعي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة ومشاركتها.

س: لماذا يريد شخص ما حظر TikTok؟

ج: يمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة، بما في ذلك المخاوف بشأن الخصوصية أو الإدمان أو مجرد الرغبة في تحديد وقت الشاشة.

س: هل سيؤدي حظر TikTok إلى إزالته من هاتفي؟

ج: سيؤدي حظر TikTok إلى منع الوصول إلى التطبيق على جهازك، لكنه لن يؤدي إلى إلغاء تثبيت التطبيق.

س: هل يمكنني إلغاء حظر TikTok بعد حظره؟

ج: نعم، يمكنك إلغاء حظر TikTok عن طريق عكس الخطوات المذكورة أعلاه.

في الختام، إذا وجدت نفسك ترغب في حظر TikTok على هاتفك بشكل دائم، سواء لأسباب تتعلق بالخصوصية أو لإدارة وقتك بشكل أفضل، فإن الخطوات الموضحة أعلاه ستساعدك على تحقيق ذلك. تذكر أنه من الضروري إيجاد توازن بين التكنولوجيا ورفاهيتنا، كما أن التحكم في التطبيقات التي نستخدمها يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.