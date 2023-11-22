كيف أتخلص من التطبيقات غير المرغوب فيها على هاتفي الذي يعمل بنظام Android؟

إذا كنت من مستخدمي Android، فربما وجدت نفسك أمام درج تطبيقات فوضوي، مليء بالتطبيقات التي لم تعد تستخدمها أو لم ترغب فيها مطلقًا في المقام الأول. لحسن الحظ، تعد إزالة التطبيقات غير المرغوب فيها من هاتف Android الخاص بك عملية بسيطة نسبيًا. فيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في تنظيم جهازك واستعادة مساحة تخزين قيمة.

1. تحديد التطبيقات غير المرغوب فيها: ابدأ بتحديد التطبيقات التي تريد إزالتها. يمكن أن تكون هذه تطبيقات مثبتة مسبقًا ومرفقة مع هاتفك أو تطبيقات قمت بتنزيلها ولكنك لم تعد بحاجة إليها. يمكنك العثور على قائمة بجميع تطبيقاتك المثبتة من خلال الانتقال إلى إعدادات هاتفك وتحديد خيار "التطبيقات" أو "التطبيقات".

2. إلغاء التثبيت من خلال الإعدادات: بمجرد تحديد التطبيقات غير المرغوب فيها، ارجع إلى قائمة التطبيقات وانقر على التطبيق الذي تريد إزالته. سينقلك هذا إلى صفحة إعدادات التطبيق. ابحث عن زر "إلغاء التثبيت" أو "إزالة" وانقر عليه. قم بتأكيد الإجراء الخاص بك عندما يُطلب منك ذلك، وسيتم إلغاء تثبيت التطبيق من جهازك.

3. إلغاء التثبيت من خلال درج التطبيق: وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا إلغاء تثبيت التطبيقات مباشرةً من درج التطبيقات لديك. افتح درج التطبيقات عن طريق التمرير لأعلى أو لأسفل على شاشتك الرئيسية، ثم ابحث عن التطبيق الذي تريد إزالته. اضغط مع الاستمرار على أيقونة التطبيق حتى تظهر القائمة، ثم اسحب التطبيق إلى خيار "إلغاء التثبيت" أو "إزالة".

أسئلة وأجوبة:

س: هل يمكنني إلغاء تثبيت التطبيقات المثبتة مسبقًا؟

ج: في حين أنه يمكن إلغاء تثبيت بعض التطبيقات المثبتة مسبقًا، فقد يسمح لك البعض الآخر بتعطيلها فقط. سيؤدي تعطيل التطبيق إلى إزالته من درج التطبيق الخاص بك ومنعه من التشغيل، لكنه سيظل يشغل مساحة التخزين على جهازك.

س: ماذا لو قمت بإلغاء تثبيت أحد التطبيقات عن طريق الخطأ؟

ج: لا تقلق! إذا قمت بإلغاء تثبيت أحد التطبيقات عن طريق الخطأ، فيمكنك دائمًا إعادة تثبيته من متجر Google Play أو أي مصدر موثوق آخر.

س: هل يمكنني إعادة تثبيت تطبيق قمت بإلغاء تثبيته مسبقًا؟

ج: نعم، يمكنك إعادة تثبيت أي تطبيق قمت بإلغاء تثبيته طالما أنه لا يزال متاحًا في متجر التطبيقات أو لديك نسخة احتياطية من ملف APK الخاص بالتطبيق.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك بسهولة إزالة التطبيقات غير المرغوب فيها من هاتف Android الخاص بك، مما يؤدي إلى تحرير مساحة التخزين وتبسيط جهازك. لذا، قم بالمضي قدمًا وقم بترتيب هاتفك لإنشاء تجربة جوال أكثر تنظيمًا وفعالية.