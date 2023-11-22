كيف يمكنني العثور على التطبيقات المخفية وحذفها على نظام التشغيل Windows 10؟

في العصر الرقمي الحالي، تمتلئ أجهزة الكمبيوتر لدينا بالعديد من التطبيقات التي تساعدنا في مهامنا اليومية. ومع ذلك، قد تكون هناك أوقات نقوم فيها بتثبيت تطبيقات مخفية على أنظمة Windows 10 الخاصة بنا دون قصد. يمكن لهذه التطبيقات المخفية أن تستهلك موارد النظام القيمة وتهدد خصوصيتنا. إذًا، كيف يمكننا العثور على هذه التطبيقات المخفية وحذفها؟ دعونا نستكشف بعض الطرق لمعالجة هذه المشكلة.

البحث عن التطبيقات المخفية:

للكشف عن التطبيقات المخفية على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل Windows 10، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. افتح قائمة "ابدأ" وانقر على "الإعدادات".

2. في نافذة الإعدادات، حدد "التطبيقات".

3. ضمن قسم التطبيقات والميزات، انقر فوق "التطبيقات والميزات" مرة أخرى.

4. قم بالتمرير عبر قائمة التطبيقات المثبتة وابحث عن أي تطبيقات مشبوهة أو غير مألوفة.

حذف التطبيقات المخفية:

بمجرد تحديد التطبيق المخفي، يمكنك المتابعة لحذفه:

1. انقر بزر الماوس الأيمن على التطبيق الذي تريد إزالته وحدد "إلغاء التثبيت".

2. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية إلغاء التثبيت.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ما هي التطبيقات المخفية؟

ج: التطبيقات المخفية هي تطبيقات برمجية يتم تثبيتها على جهاز الكمبيوتر ولكن لا يمكن للمستخدم رؤيتها أو الوصول إليها بسهولة.

س: كيف تؤثر التطبيقات المخفية على جهاز الكمبيوتر الخاص بي؟

ج: يمكن أن تستهلك التطبيقات المخفية موارد النظام، وتبطئ جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومن المحتمل أن تعرض خصوصيتك وأمانك للخطر.

س: هل يمكن أن تكون التطبيقات المخفية ضارة؟

ج: على الرغم من أن التطبيقات المخفية ليست كلها ضارة، إلا أن بعضها قد يحتوي على برامج ضارة أو برامج تجسس يمكن أن تسبب ضررًا لجهاز الكمبيوتر الخاص بك أو تعرض معلوماتك الشخصية للخطر.

س: كيف يمكنني منع تثبيت التطبيقات المخفية؟

ج: لمنع تثبيت التطبيقات المخفية، من المهم تنزيل البرامج من مصادر موثوقة فقط وتحديث برنامج مكافحة الفيروسات لديك بانتظام.

في الختام، يعد العثور على التطبيقات المخفية وحذفها على نظام التشغيل Windows 10 أمرًا ضروريًا للحفاظ على نظام كمبيوتر آمن وفعال. باتباع الخطوات الموضحة أعلاه، يمكنك التأكد من بقاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك خاليًا من التطبيقات غير المرغوب فيها والتي قد تكون ضارة. كن يقظًا وقم بمراجعة تطبيقاتك المثبتة بانتظام للحفاظ على تشغيل نظامك بسلاسة.