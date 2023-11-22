كيف يمكنني العثور على نافذة مخفية على شاشتي؟

في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، ليس من غير المألوف أن يكون لدينا نوافذ متعددة مفتوحة على شاشات الكمبيوتر لدينا. سواء كان الأمر يتعلق بالعمل أو الترفيه أو القيام بمهام متعددة، فغالبًا ما نجد أنفسنا نتعامل مع تطبيقات مختلفة في وقت واحد. ومع ذلك، قد تكون هناك حالات تختفي فيها النافذة بشكل غامض عن الأنظار، مما يتركنا نتساءل عن كيفية استعادتها. إذًا، كيف يمكنك العثور على النافذة المخفية على شاشتك؟ دعنا نستكشف بعض النصائح والحيل المفيدة.

1. استخدم شريط المهام: يعرض شريط المهام، الموجود عادةً أسفل الشاشة، أيقونات لجميع التطبيقات المفتوحة. إذا كانت النافذة مخفية، فقد يظل الرمز المقابل لها مرئيًا على شريط المهام. ما عليك سوى النقر على الأيقونة لإعادة عرض النافذة مرة أخرى.

2. استخدم الاختصار Alt+Tab: يتيح لك الضغط على مفتاحي Alt+Tab في الوقت نفسه التنقل عبر جميع النوافذ المفتوحة على شاشتك. يكون هذا الاختصار مفيدًا بشكل خاص عندما يكون لديك العديد من النوافذ المفتوحة وتحتاج إلى تحديد موقع نافذة معينة بسرعة.

3. تحقق من علبة النظام: يتم تصغير بعض التطبيقات إلى علبة النظام، والتي توجد عادةً في الركن الأيمن السفلي من الشاشة. ابحث عن أيقونات صغيرة تمثل هذه التطبيقات وانقر عليها لاستعادة النافذة المخفية.

4. جرب اختصار Windows+D: يؤدي الضغط على مفتاح Windows والحرف "D" معًا إلى تصغير جميع النوافذ المفتوحة، وكشف سطح المكتب. إذا تم تصغير نافذتك المخفية، فيجب أن تكون مرئية الآن على سطح المكتب.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا يعني إخفاء النافذة؟

ج: عندما تكون النافذة مخفية، فإنها تظل مفتوحة وتعمل في الخلفية ولكنها غير مرئية حاليًا على شاشتك.

س: كيف تصبح النافذة مخفية؟

ج: يمكن أن يصبح Windows مخفيًا لأسباب مختلفة، مثل النقرات غير المقصودة، أو حدوث خلل في البرامج، أو تصغير بعض التطبيقات تلقائيًا.

س: هل يمكنني استرداد نافذة مخفية على جهاز Mac؟

ج: على الرغم من أن الطرق المذكورة أعلاه خاصة بنظام التشغيل Windows، إلا أنه يمكن لمستخدمي Mac تجربة تقنيات مشابهة مثل استخدام Dock أو Mission Control لتحديد موقع النوافذ المخفية.

س: ماذا لو لم تنجح أي من هذه الطرق؟

ج: إذا استنفدت جميع الخيارات ومازلت غير قادر على العثور على نافذتك المخفية، فمن المحتمل أن يكون التطبيق قد تعطل أو واجه خطأ. في مثل هذه الحالات، قد يكون من الضروري إعادة تشغيل التطبيق أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

قد يكون العثور على نافذة مخفية على شاشتك تجربة محبطة، ولكن باستخدام هذه الأساليب البسيطة، يمكنك استعادة إمكانية الوصول إلى النافذة المفقودة بسرعة. تذكر أن تظل هادئًا وصبورًا أثناء تجربة الطرق المختلفة، وسرعان ما ستعود نافذتك المفقودة إلى الأفق مرة أخرى.