كيف يمكنني حذف التطبيقات المثبتة مسبقًا غير المرغوب فيها على نظام Android؟

في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا. إنها تتيح لنا البقاء على اتصال، والوصول إلى المعلومات، وتنفيذ مهام مختلفة ببضع نقرات فقط. ومع ذلك، فإن أحد الإحباطات الشائعة التي يواجهها العديد من مستخدمي Android هو وجود تطبيقات مثبتة مسبقًا غير مرغوب فيها على أجهزتهم. غالبًا ما تشغل هذه التطبيقات، والمعروفة أيضًا باسم bloatware، مساحة تخزينية قيمة ويمكن أن تكون مصدر إزعاج عند التعامل معها. إذًا، كيف يمكنك التخلص منهم؟

فهم برامج Bloatware: يشير Bloatware إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا والتي تأتي مع جهاز Android الخاص بك. عادةً ما يتم تثبيت هذه التطبيقات بواسطة الشركة المصنعة للجهاز أو مشغل شبكة الجوال ولا يمكن إلغاء تثبيتها بالطرق المعتادة.

إلغاء تثبيت Bloatware: على الرغم من أنه لا يمكنك إزالة برامج bloatware بالكامل من جهازك دون إجراء عملية الوصول إلى الجذر (مما قد يؤدي إلى إبطال الضمان الخاص بك ومن المحتمل أن يسبب مشكلات أخرى)، إلا أن هناك طرقًا لتعطيل هذه التطبيقات غير المرغوب فيها أو إخفائها. للقيام بذلك، انتقل إلى إعدادات جهازك، وحدد "التطبيقات" أو "التطبيقات"، ثم اختر التطبيق الذي تريد تعطيله. ومن هناك، يمكنك النقر على زر "تعطيل" أو "إيقاف التشغيل" لمنع تشغيل التطبيق وإزالته من درج التطبيقات.

أسئلة وأجوبة:

س: هل يمكنني إزالة bloatware بالكامل من جهاز Android الخاص بي؟

ج: إذا لم تقم بتجذير جهازك، فلن تتمكن من إزالة برامج bloatware بشكل كامل. ومع ذلك، يمكنك تعطيل هذه التطبيقات أو إخفائها لتحرير مساحة التخزين ومنع تشغيلها.

س: هل يؤثر تعطيل bloatware على أداء جهازي؟

ج: لا ينبغي أن يكون لتعطيل برامج bloatware تأثير كبير على أداء جهازك. في الواقع، قد يؤدي ذلك إلى تحسين الأداء عن طريق تحرير موارد النظام.

س: هل يمكنني إعادة تثبيت التطبيقات المعطلة؟

ج: نعم، يمكنك إعادة تثبيت التطبيقات المعطلة بالانتقال إلى متجر Google Play والبحث عن التطبيق. ومن هناك يمكنك تنزيله وتثبيته مرة أخرى.

في الختام، على الرغم من أنك قد لا تتمكن من إزالة التطبيقات المثبتة مسبقًا غير المرغوب فيها بشكل كامل من جهاز Android الخاص بك، إلا أنه يمكنك تعطيلها أو إخفاؤها لاستعادة مساحة التخزين وتحسين الأداء. باتباع الخطوات البسيطة المذكورة أعلاه، يمكنك التحكم في جهازك وتخصيصه وفقًا لتفضيلاتك.